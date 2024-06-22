Çağla Şıkel eski aşkıyla yeniden mi barıştı? Nail Gönenli ile yan yana görüntülendiler! Dolasıya eğlendiler

Ünlü sunucu ve manken Çağla Şıkel, yedi yıllık eşi Emre Altuğ ile yollarını ayırdıktan sonra kalbinin kapılarını Nail Gönenli'ye aralamıştı. Başarılı manken ve Gönenli'nin ilişkisinin ciddileşeceği beklenirken gelen ayrılık haberi ise herkesi şaşkına çevirmişti. Ayrılığın ardından yan yana gelmeyen ikili geçtiğimiz haftalarda tatil yaparken görüntülenmişti. Son olarak ise ikili bir partide doyasıya eğlenirken objektiflere yakalandı.
2008 yılında evlendiği Emre Altuğ ile 2015 yılında yollarını ayıran ünlü manken Çağla Şıkel, biten evliliğin ardından aşka kapılarını kapatmıştı.
Çağla Şıkel aşk orucunu Avukat Nail Gönenli ile bozmuştu.
Çağla Şıkel ve Nail Gönenli, ilişkilerini doludizgin bir şekilde yaşarken, beklenmedik bir şekilde ayrılma kararı aldılar.