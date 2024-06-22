Çağla Şıkel eski aşkıyla yeniden mi barıştı? Nail Gönenli ile yan yana görüntülendiler! Dolasıya eğlendiler

Ünlü sunucu ve manken Çağla Şıkel, yedi yıllık eşi Emre Altuğ ile yollarını ayırdıktan sonra kalbinin kapılarını Nail Gönenli'ye aralamıştı. Başarılı manken ve Gönenli'nin ilişkisinin ciddileşeceği beklenirken gelen ayrılık haberi ise herkesi şaşkına çevirmişti. Ayrılığın ardından yan yana gelmeyen ikili geçtiğimiz haftalarda tatil yaparken görüntülenmişti. Son olarak ise ikili bir partide doyasıya eğlenirken objektiflere yakalandı.