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Haberler Magazin Çağla Şıkel biricik annesiyle pozlarını paylaştı! İlk yorum Esra Erol’dan geldi! Emre Altuğ’un eski kayınvalidesine bakın...

Çağla Şıkel biricik annesiyle pozlarını paylaştı! İlk yorum Esra Erol’dan geldi! Emre Altuğ’un eski kayınvalidesine bakın...

Çağla Şıkel, 1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci seçilmesinin ardından şöhret basamaklarını hızla tırmandı ve mankenlikle başladığı kariyerine oyunculuk ile sunuculuğu da ekledi. İş hayatının yanı sıra yaşadığı aşklarla da çok konuşulan Şıkel, özellikle 2008'te nikah masasına oturduğu Emre Altuğ ile evliliğiyle sık sık magazin manşetlerini süsledi. 7 yıl aynı yastığa baş koyduğu Altuğ'dan Kuzey ve Uzay adında iki evladı olan ünlü model, iş ve özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Şıkel, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Annesi ile havuz kenarında verdiği pozları yayınlayan Şıkel, kısa sürede gündem oldu. Ünlü modelin anne-kız pozlarına ilk yorum ise Esra Erol'dan geldi. İşte Çağla Şıkel'in o paylaşımı...

06.09.2022 00:37 - Son Güncelleme: 06.09.2022 01:14
Çağla Şıkel biricik annesiyle pozlarını paylaştı! İlk yorum Esra Erol’dan geldi! Emre Altuğ’un eski kayınvalidesine bakın...

1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci seçilen Çağla Şıkel, aynı sene Miss World'de Avrupa Güzeli seçildi. Ardından şöhret basamaklarını hızla tırmanan Şıkel, mankenlikle başladığı kariyerine oyunculuk ile sunuculuğu da ekledi.

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Çağla Şıkel biricik annesiyle pozlarını paylaştı! İlk yorum Esra Erol’dan geldi! Emre Altuğ’un eski kayınvalidesine bakın...

Kariyerinin yanı sıra yanı sıra yaşadığı aşklarla da çok konuşulan Şıkel, özellikle 2008'te nikah masasına oturduğu Emre Altuğ ile evliliğiyle sık sık magazin manşetlerini süsledi.

Çağla Şıkel biricik annesiyle pozlarını paylaştı! İlk yorum Esra Erol’dan geldi! Emre Altuğ’un eski kayınvalidesine bakın...

7 yıl aynı yastığa baş koyduğu Altuğ'dan Kuzey ve Uzay adında iki evladı olan ünlü model, iş ve özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuldu.

Çağla Şıkel biricik annesiyle pozlarını paylaştı! İlk yorum Esra Erol’dan geldi! Emre Altuğ’un eski kayınvalidesine bakın...

Sosyal medyayı aktif kullanan Şıkel, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Annesi ile havuz kenarında verdiği pozları yayınlayan Şıkel, kısa sürede gündem oldu.

Çağla Şıkel biricik annesiyle pozlarını paylaştı! İlk yorum Esra Erol’dan geldi! Emre Altuğ’un eski kayınvalidesine bakın...

Ünlü modelin anne-kız paylaşımı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gördü.

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