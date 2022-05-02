Çağla Şıkel annesinin elini öptü, Cüneyt Arkın eşi ile mesaj gönderdi, Alişan çocukları ile Hadise ise... İşte ünlülerin bayram paylaşımları!
Çağla Şıkel annesinin elini öptü, Cüneyt Arkın eşi ile mesaj gönderdi, Hadise ise düğün sonrası ilk paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti. Ramazan Bayramı'nın 1. günü bugün kutlanıyor. Her bayram olduğu gibi bu bayram da ünlü isimler de sosyal medya hesaplarının aileleri ile paylaşımda bulunmayı ihmal etmedi. İşte ünlülerden gelen bayram paylaşımları.
02.05.2022 12:58 - Son Güncelleme: 02.05.2022 13:22
Çağla Şıkel annesinin elini öptü, Cüneyt Arkın eşi ile mesaj gönderdi, Alişan çocukları ile Hadise ise düğün sonrası ilk kez paylaşım yaptı. İşte ünlülerden gelen bayram paylaşımları...