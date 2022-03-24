Çağla Şıkel 5 milyon TL'lik melek kanatlı altın kaplama büstiyeri ile sosyal medyayı salladı: "Gülşen bak işine kardeşim"
Çağla Şıkel 5 milyon TL'lik melek kanatlı altın kaplama büstiyeri ile sosyal medyayı salladı. Ünlü manken Çağla Şıkel Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Yeşilköy'de düzenlenen fuarda değeri 5 milyon TL olan altın kaplama bir büstiyer giyen 43 yaşındaki iki çocuk annesi Çağla Şıkel'e sosyal medyada, "Gülşen bak işine kardeşim" , "Deniz kızı gibisin" şeklinde yorumlar geldi. Olay büstiyerin ise daha görücüye çıkmadan Katarlı bir iş insanına satıldığı öğrenildi.
24.03.2022 17:20 - Son Güncelleme: 24.03.2022 17:28
ÇAĞLA FUARIN GÖZ BEBEĞİ
Ünlü manken Çağla Şıkel Yeşilköy'de düzenlenen fuarda 5 milyon TL değerinde altın kaplama bir büstiyer giydi. Ünlü mankenin giydiği altın kaplama büstiyerin daha görücüye çıkmadan Katarlı bir iş insanına satıldığı öğrenildi. Güzelliği ile dikkat çeken Çağla, kısa sürede fuarın göz bebeği oldu.