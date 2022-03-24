Çağla Şıkel 5 milyon TL'lik melek kanatlı altın kaplama büstiyeri ile sosyal medyayı salladı: "Gülşen bak işine kardeşim"

ÇAĞLA FUARIN GÖZ BEBEĞİ

Ünlü manken Çağla Şıkel Yeşilköy'de düzenlenen fuarda 5 milyon TL değerinde altın kaplama bir büstiyer giydi. Ünlü mankenin giydiği altın kaplama büstiyerin daha görücüye çıkmadan Katarlı bir iş insanına satıldığı öğrenildi. Güzelliği ile dikkat çeken Çağla, kısa sürede fuarın göz bebeği oldu.