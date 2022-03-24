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Haberler Magazin Çağla Şıkel 5 milyon TL'lik melek kanatlı altın kaplama büstiyeri ile sosyal medyayı salladı: "Gülşen bak işine kardeşim"

Çağla Şıkel 5 milyon TL'lik melek kanatlı altın kaplama büstiyeri ile sosyal medyayı salladı: "Gülşen bak işine kardeşim"

Çağla Şıkel 5 milyon TL'lik melek kanatlı altın kaplama büstiyeri ile sosyal medyayı salladı. Ünlü manken Çağla Şıkel Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Yeşilköy'de düzenlenen fuarda değeri 5 milyon TL olan altın kaplama bir büstiyer giyen 43 yaşındaki iki çocuk annesi Çağla Şıkel'e sosyal medyada, "Gülşen bak işine kardeşim" , "Deniz kızı gibisin" şeklinde yorumlar geldi. Olay büstiyerin ise daha görücüye çıkmadan Katarlı bir iş insanına satıldığı öğrenildi.

24.03.2022 17:20 - Son Güncelleme: 24.03.2022 17:28
Çağla Şıkel 5 milyon TL’lik melek kanatlı altın kaplama büstiyeri ile sosyal medyayı salladı: Gülşen bak işine kardeşim

"GÜLŞEN BAK İŞİNE KARDEŞİM"

Çağla Şıkel 5 milyon TL'lik melek kanatlı altın kaplama büstiyeri ile sosyal medyayı salladı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çağla Şıkel 5 milyon TL’lik melek kanatlı altın kaplama büstiyeri ile sosyal medyayı salladı: Gülşen bak işine kardeşim

ÇAĞLA FUARIN GÖZ BEBEĞİ

Ünlü manken Çağla Şıkel Yeşilköy'de düzenlenen fuarda 5 milyon TL değerinde altın kaplama bir büstiyer giydi. Ünlü mankenin giydiği altın kaplama büstiyerin daha görücüye çıkmadan Katarlı bir iş insanına satıldığı öğrenildi. Güzelliği ile dikkat çeken Çağla, kısa sürede fuarın göz bebeği oldu.

Çağla Şıkel 5 milyon TL’lik melek kanatlı altın kaplama büstiyeri ile sosyal medyayı salladı: Gülşen bak işine kardeşim

Çağla Şıkel 5 milyon TL'lik melek kanatlı altın kaplama büstiyeri ile çekildiği fotoğrafını sosyal medyadan paylaşınca olanlar oldu. Yorum yağmuruna tutulan ünlü modele gelen "Gülşen bak işine kardeşim" yorumu dikkat çekti.

Çağla Şıkel 5 milyon TL’lik melek kanatlı altın kaplama büstiyeri ile sosyal medyayı salladı: Gülşen bak işine kardeşim

Çağla Şıkel'in boyu merak konusu oldu. İşte başta Çağla olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...

Çağla Şıkel 5 milyon TL’lik melek kanatlı altın kaplama büstiyeri ile sosyal medyayı salladı: Gülşen bak işine kardeşim

Pınar Deniz - 1,68

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