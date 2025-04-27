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Çağatay Ulusoy’a 10 kilo verdiren mısır püskülü! 34'lük oyuncunun zayıflama sırrı ortaya çıktı

2013 yılında basında yer alan haberlere göre, ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy fazla kilolarından kurtulmak için sıra dışı bir yöntem tercih etti. Doğal bir karışım ve özel bir destekle kısa sürede 10 kilo verdiği konuşulan Ulusoy'un uyguladığı formül, o dönem büyük ilgi çekti. İşte sizler için yeniden derlediğimiz mısır püskülü yöntemi...

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Giriş Tarihi :27 Nisan 2025 , 19:39 Güncelleme Tarihi :27 Nisan 2025 , 19:39
Çağatay Ulusoy’a 10 kilo verdiren mısır püskülü! 34’lük oyuncunun zayıflama sırrı ortaya çıktı

Çağatay Ulusoy'un nasıl zayıfladığı 2013 yılında basın sayfalarında geniş yer buldu. Genç oyuncunun, doğadan gelen özel bir destekle ve düzenli bir programla formuna kavuştuğu öne sürüldü. Uyguladığı yöntem, herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

Çağatay Ulusoy’a 10 kilo verdiren mısır püskülü! 34’lük oyuncunun zayıflama sırrı ortaya çıktı

🌿 ZAYIFLAMA SIRRI: BİTKİSEL ÇAY KÜRÜ

2013 yılında çıkan bir gazete haberine göre, Çağatay Ulusoy'un kilo verme sürecinde doğal bitkisel desteklere başvurduğu öğrenildi.

Çağatay Ulusoy’a 10 kilo verdiren mısır püskülü! 34’lük oyuncunun zayıflama sırrı ortaya çıktı

Ünlü oyuncu, bir alışveriş merkezinden mısır püskülü, kiraz sapı ve avokado yaprağı alarak kendine özel bir çay kürü hazırladı.

Çağatay Ulusoy’a 10 kilo verdiren mısır püskülü! 34’lük oyuncunun zayıflama sırrı ortaya çıktı

Bu karışım, daha önce ünlü sanatçı Sezen Aksu tarafından da önerilen ve kullanılan doğal bir destek olarak biliniyordu.

Çağatay Ulusoy’a 10 kilo verdiren mısır püskülü! 34’lük oyuncunun zayıflama sırrı ortaya çıktı

Ulusoy, bu malzemeleri evinde demleyerek günlük düzenli bir şekilde tüketti. Kullandığı bu çayın, vücuttaki ödemi atmaya ve metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olduğu, böylece kilo vermesini kolaylaştırdığı ifade edildi.

Çağatay Ulusoy’a 10 kilo verdiren mısır püskülü! 34’lük oyuncunun zayıflama sırrı ortaya çıktı

ÇAĞATAY ULUSOY'UN ZAYIFLAMA KÜRÜ TARİFİ (2013 HABERLERİNE GÖRE)

🍵 MALZEMELER

  • 🥄 1 yemek kaşığı mısır püskülü

  • 🥄 1 yemek kaşığı kiraz sapı

Çağatay Ulusoy’a 10 kilo verdiren mısır püskülü! 34’lük oyuncunun zayıflama sırrı ortaya çıktı

  • 🍃 1 yemek kaşığı avokado yaprağı

  • 💧 1 litre su

Çağatay Ulusoy’a 10 kilo verdiren mısır püskülü! 34’lük oyuncunun zayıflama sırrı ortaya çıktı

🔥 HAZIRLANIŞI

💧 1 litre suyu kaynatın.

🌿 Kaynayan suya mısır püskülü, kiraz sapı ve avokado yaprağını ekleyin.

Çağatay Ulusoy’a 10 kilo verdiren mısır püskülü! 34’lük oyuncunun zayıflama sırrı ortaya çıktı

🔥 Ocağın altını kısarak 5 dakika demleyin.

🫖 Demlendikten sonra süzün.

🥤 Gün boyunca ılık şekilde tüketin.

Çağatay Ulusoy’a 10 kilo verdiren mısır püskülü! 34’lük oyuncunun zayıflama sırrı ortaya çıktı

📅 KULLANIM ŞEKLİ

  • 🌞 Sabah aç karnına bir bardak için.

  • 🍽️ Öğün aralarında 1-2 bardak daha tüketin.

  • 🛑 Çayı her gün taze hazırlayın ve aynı gün içinde bitirin.

Çağatay Ulusoy’a 10 kilo verdiren mısır püskülü! 34’lük oyuncunun zayıflama sırrı ortaya çıktı

🏋️‍♂️ SPOR VE DİSİPLİN

Sadece bitkisel kürle yetinmeyen Çağatay Ulusoy, yaklaşık bir yıldır düzenli spor yaparak da formunu korudu. Hem kas kütlesini artırmak hem de yağ oranını azaltmak için ağırlıklı olarak kardiyo ve direnç antrenmanları uyguladı.

Çağatay Ulusoy’a 10 kilo verdiren mısır püskülü! 34’lük oyuncunun zayıflama sırrı ortaya çıktı

Özellikle yüzme, koşu ve fitness programlarını hayatının bir parçası haline getirdiği belirtildi.

Çağatay Ulusoy’a 10 kilo verdiren mısır püskülü! 34’lük oyuncunun zayıflama sırrı ortaya çıktı

🥗 BESLENME DÜZENİ DEĞİŞTİ

Kilo verme sürecinde Çağatay Ulusoy'un beslenme alışkanlıklarını da önemli ölçüde değiştirdiği öne sürüldü:

  • Şekerli ve işlenmiş gıdalardan uzak durdu.

  • Öğünlerinde sebze ve protein ağırlıklı seçimler yaptı.

Çağatay Ulusoy’a 10 kilo verdiren mısır püskülü! 34’lük oyuncunun zayıflama sırrı ortaya çıktı
  • Su tüketimini artırdı, özellikle bitkisel çaylarla destekledi.

  • Akşam yemeklerini erken saatlerde tüketmeye başladı.

Çağatay Ulusoy’a 10 kilo verdiren mısır püskülü! 34’lük oyuncunun zayıflama sırrı ortaya çıktı

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi, Instagram