Çağatay Ulusoy’a 10 kilo verdiren mısır püskülü! 34’lük oyuncunun zayıflama sırrı ortaya çıktı

Çağatay Ulusoy'un nasıl zayıfladığı 2013 yılında basın sayfalarında geniş yer buldu. Genç oyuncunun, doğadan gelen özel bir destekle ve düzenli bir programla formuna kavuştuğu öne sürüldü. Uyguladığı yöntem, herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

🌿 ZAYIFLAMA SIRRI: BİTKİSEL ÇAY KÜRÜ 2013 yılında çıkan bir gazete haberine göre, Çağatay Ulusoy'un kilo verme sürecinde doğal bitkisel desteklere başvurduğu öğrenildi.



Ünlü oyuncu, bir alışveriş merkezinden mısır püskülü, kiraz sapı ve avokado yaprağı alarak kendine özel bir çay kürü hazırladı.

Bu karışım, daha önce ünlü sanatçı Sezen Aksu tarafından da önerilen ve kullanılan doğal bir destek olarak biliniyordu.