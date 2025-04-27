Çağatay Ulusoy’a 10 kilo verdiren mısır püskülü! 34’lük oyuncunun zayıflama sırrı ortaya çıktı

Çağatay Ulusoy'un nasıl zayıfladığı 2013 yılında basın sayfalarında geniş yer buldu. Genç oyuncunun, doğadan gelen özel bir destekle ve düzenli bir programla formuna kavuştuğu öne sürüldü. Uyguladığı yöntem, herkesin dikkatini çekmeyi başardı.
🌿 ZAYIFLAMA SIRRI: BİTKİSEL ÇAY KÜRÜ
2013 yılında çıkan bir gazete haberine göre, Çağatay Ulusoy'un kilo verme sürecinde doğal bitkisel desteklere başvurduğu öğrenildi.
Ünlü oyuncu, bir alışveriş merkezinden mısır püskülü, kiraz sapı ve avokado yaprağı alarak kendine özel bir çay kürü hazırladı.
Bu karışım, daha önce ünlü sanatçı Sezen Aksu tarafından da önerilen ve kullanılan doğal bir destek olarak biliniyordu.
ÇAĞATAY ULUSOY'UN ZAYIFLAMA KÜRÜ TARİFİ (2013 HABERLERİNE GÖRE)
🍵 MALZEMELER
🥄 1 yemek kaşığı mısır püskülü
🥄 1 yemek kaşığı kiraz sapı
🔥 HAZIRLANIŞI
💧 1 litre suyu kaynatın.
🌿 Kaynayan suya mısır püskülü, kiraz sapı ve avokado yaprağını ekleyin.
🔥 Ocağın altını kısarak 5 dakika demleyin.
🫖 Demlendikten sonra süzün.
🥤 Gün boyunca ılık şekilde tüketin.
🏋️♂️ SPOR VE DİSİPLİN
Sadece bitkisel kürle yetinmeyen Çağatay Ulusoy, yaklaşık bir yıldır düzenli spor yaparak da formunu korudu. Hem kas kütlesini artırmak hem de yağ oranını azaltmak için ağırlıklı olarak kardiyo ve direnç antrenmanları uyguladı.
🥗 BESLENME DÜZENİ DEĞİŞTİ
Kilo verme sürecinde Çağatay Ulusoy'un beslenme alışkanlıklarını da önemli ölçüde değiştirdiği öne sürüldü:
Şekerli ve işlenmiş gıdalardan uzak durdu.
Öğünlerinde sebze ve protein ağırlıklı seçimler yaptı.
Akşam yemeklerini erken saatlerde tüketmeye başladı.