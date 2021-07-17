Büyük aşk bitti ilk hamle geldi! Aras Bulut İynemli’nin Bige Önal’dan ayrılır ayrılmaz bakın ilk işi ne oldu
Büyük aşk bitti ilk hamle geldi! Altı yıldır beraber olan ve evlenmeleri beklenen Aras Bulut İynemli ile Bige Önal, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde ilişkilerini sonlandırmıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen ayrılık haberinin ardından Aras Bulut İynemli-Bige Önal cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Çukur dizisi ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aras Bulut İynemli, ayrılık sonrası harekete geçti. Aras Bulut İynemli'nin Bige Önal'dan ayrılır ayrılmaz bakın ilk işi ne oldu...
17.07.2021 18:22
- Son Güncelleme: 17.07.2021 18:22
Altı yıldır beraber olan ve evlenmeleri beklenen Aras Bulut İynemli ile Bige Önal, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde ilişkilerini sonlandırmıştı. Ayrılık haberlerinin ardından ünlü çiftten henüz herhangi bir açıklama gelmezken, ortaya atılan bir iddia 'Ayrılık kesin, dönüşü yok' dedirtti.
Ayrılığın ardından yakın dostu Engin Öztürk ile tatil için Çeşme'ye giden Aras Bulut İynemli'nin Bige Önal ile birlikte yaşadığı ev için harekete geçtiği öğrenildi.
tv100'ün iddiasına göre; üç hafta önce Göcek'te beraber tatil yapan çiftten Aras Bulut İynemli, Bige Önal ile birlikte yaşadığı evden taşındı.