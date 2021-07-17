Büyük aşk bitti ilk hamle geldi! Aras Bulut İynemli’nin Bige Önal’dan ayrılır ayrılmaz bakın ilk işi ne oldu

Altı yıldır beraber olan ve evlenmeleri beklenen Aras Bulut İynemli ile Bige Önal, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde ilişkilerini sonlandırmıştı. Ayrılık haberlerinin ardından ünlü çiftten henüz herhangi bir açıklama gelmezken, ortaya atılan bir iddia 'Ayrılık kesin, dönüşü yok' dedirtti.