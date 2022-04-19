Büşra Pekin o fotoğrafla yakayı fena ele verdi! İğne ipliğe dönmüştü Fahriye Evcen ve Tuvana Türkay gerçeği çok konuşuldu! Ünlü oyuncular meğer...
Verdiği kilolarla çok konuşulan Büşra Pekin o fotoğrafla kendini ele verdi. Sıkı bir diyet ve sporla tam 15 kilo veren oyuncu resmen iğne ipliğe döndü. Şimdilerde ünlü projelerde kendini gösteren Pekin'e sosyal meydadan beğeni yağıyor. Özellikle bir fotoğrafına yüzlerce yorum yağdı. Meslektaşı Fahriye Evcen ve Tuvana Türkay detayı gündeme bomba gibi düştü. Zayıfladıktan sonra boy boy fotoğraflar çekinen Büşra Pekin'in bir pozu var ki görenler Fahriye Evcen mi, Tuvana Türkay mı, yoksa Büşra Pekin mi ayırt edemedi.
Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Büşra Pekin daha sonra bir çok film ve dizide rol alarak sektörde kalıcı olmayı başardı. 39 yaşındaki ünlü oyuncu son olarak vefat eden şarkıcı Dilberay'ı canlandırdığı filmde başrol oynadı. Gişe rekorları kıran filmden sonra yıldızı iyice parlayan Büşra Pekin başarısının yanında günden güne zayıflamasıyla da çok konuşuluyor. BMK Mutfak'ta oynadığı dönemler ile şimdiki hali arasında uçurum kadar fark olan oyuncu uyguladığı diyet ve spor ile 15 kilo verdi. Fazlalıklarından kurtulan Pekin şimdilerde Fahriye Evcen ve Tuvana Türkay'a benzerliği ile gündemde.
Özellikle kırmızı ruj sürdüğü fotoğrafı ile Fahriye Evcen ve Tuvana Türkay'a benzetilen ünlü oyuncu sosyal medyada çok konuşuldu.
İşte güzeller güzeli oyuncuların birbirlerine benzediği fotoğrafları ve Büşra Pekin'in zayıfladıktan sonra verdiği pozları...-