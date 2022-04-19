Büşra Pekin o fotoğrafla yakayı fena ele verdi! İğne ipliğe dönmüştü Fahriye Evcen ve Tuvana Türkay gerçeği çok konuşuldu! Ünlü oyuncular meğer...

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Büşra Pekin daha sonra bir çok film ve dizide rol alarak sektörde kalıcı olmayı başardı. 39 yaşındaki ünlü oyuncu son olarak vefat eden şarkıcı Dilberay'ı canlandırdığı filmde başrol oynadı. Gişe rekorları kıran filmden sonra yıldızı iyice parlayan Büşra Pekin başarısının yanında günden güne zayıflamasıyla da çok konuşuluyor. BMK Mutfak'ta oynadığı dönemler ile şimdiki hali arasında uçurum kadar fark olan oyuncu uyguladığı diyet ve spor ile 15 kilo verdi. Fazlalıklarından kurtulan Pekin şimdilerde Fahriye Evcen ve Tuvana Türkay'a benzerliği ile gündemde.