Büşra Pekin Doha'dan paylaştı ortalığı salladı! Verdiği kiloların ardından 'resmen eridi' dedirten Büşra'yı görenler: "Doha neler!"
Büşra Pekin Doha'dan paylaştı ortalığı salladı! Verdiği kiloların ardından 'resmen eridi' dedirten Büşra'yı görenler ünlü ismi yorum yağmuruna tuttu. Oyunculuğu ve azimli duruşu ile dikkat çeken Büşra Pekin, kafasına koydu ve kilo verdi. Fit hali ile sık sık gündeme gelen Büşra Pekin'in son halini görenler beğeni yağmuruna tuttu. İşte Doha'ya giden Büşra'nın çok konuşulan sosyal medya paylaşımı...
07.03.2022 17:35 - Son Güncelleme: 07.03.2022 17:45
Büşra Pekin Doha'dan paylaştı ortalığı salladı! Verdiği kiloların ardından 'resmen eridi' dedirten Büşra'yı görenler, "Doha neler!" yorumunda bulundu...
Fazla kilolarından kurtulmak için 6 aylık sıkı bir diyete giren ve 15 kilo veren Büşra Pekin şimdilerde Doha'da...
Peş peşe yayınladığı bu pozlarla adından söz ettiren 39 yaşındaki Büşra Pekin'in zayıflığı sonrası boyu merak konusu oldu.