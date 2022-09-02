Buse Varol mor bikinisiyle havuza girdi! Alişan dayanamadı yorum yaptı! Boşanacakları konuşulmuştu! 4 yıllık evli çift takipçilerinin önünde...
Buse Varol tatilin tadını çıkarmaya devam ediyor. Ünlü türkücü Alişan'ın biricik eşi 1 buçuk milyon takipçili sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaptı. Varol çocuklarını da yanına aldı havuza girdi. 2 çocuk annesi o anları İnstagram hesabından yayımladı. Paylaşımlarına yorum ve beğeni yağdı. Alişan da daha fazla dayanamayarak yorumda bulundu. Ünlü türkücü, eşini kalp emojilerine boğdu. Çift milyonlarca takipçisinin önünde aşka geldi. İşte sosyal medyayı sallayan o paylaşım!
02.09.2022 19:51 - Son Güncelleme: 02.09.2022 19:51
Alişan ile Buse Varol, 2018 yılında 900 kişinin katıldığı bir düğünle evlenmişti. Ünlü akının yaşandığı düğünde davetliler arasında Seda Sayan, Bülent Ersoy, Elif Karlı, Yeşim Salkım, Ece Erken, Çağla Şıkel, Yaşar İpek, Seren Serengil, İzzetYıldızhan, Erkan Petekkaya , Özlem Yıldız, Şafak Sezer, Sinan Akçıl ve Saruhan Hünel gibi ünlü isimler de yer aldı. Son dönemlerde haklarında ayrılacakları yönde iddia ortaya atılan çift, iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. Mutlu birliktelikleri devam eden çiftin sosyal medya paylaşımları gündem olmaya devam ediyor.
1 buçuk milyon takipçili İnstagram hesabından paylaşım yapan Varol'a eşi Alişan'dan da yorum gecikmedi.