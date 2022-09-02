Buse Varol mor bikinisiyle havuza girdi! Alişan dayanamadı yorum yaptı! Boşanacakları konuşulmuştu! 4 yıllık evli çift takipçilerinin önünde...

Alişan ile Buse Varol, 2018 yılında 900 kişinin katıldığı bir düğünle evlenmişti. Ünlü akının yaşandığı düğünde davetliler arasında Seda Sayan, Bülent Ersoy, Elif Karlı, Yeşim Salkım, Ece Erken, Çağla Şıkel, Yaşar İpek, Seren Serengil, İzzetYıldızhan, Erkan Petekkaya , Özlem Yıldız, Şafak Sezer, Sinan Akçıl ve Saruhan Hünel gibi ünlü isimler de yer aldı. Son dönemlerde haklarında ayrılacakları yönde iddia ortaya atılan çift, iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. Mutlu birliktelikleri devam eden çiftin sosyal medya paylaşımları gündem olmaya devam ediyor.