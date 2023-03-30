RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Buse Varol kaldı bir deri bir kemik "Şu pantolonu görüyor musunuz?" Eşi Alişan'ın ailesiyle sorun yaşadığı iddia edilen Buse paylaştı

Buse Varol kaldı bir deri bir kemik "Şu pantolonu görüyor musunuz?" Eşi Alişan'ın ailesiyle sorun yaşadığı iddia edilen Buse paylaştı

Ünlü türkücü Alişan ile 2018 senesinde nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve bilhassa Instagram hesabında yayınladığı aile pozlarıyla adından söz ettiren Varol bir dönem sürekli "Kilo aldın" yorumlarıyla karşılaşınca kolları sıvamışti. Geçtiğimiz günlerde kardeşinin nişanında bir deri bir kemik halleri gözden kaçmayan Buse Varol son paylaşımıyla bir kez daha sırrını açıkladı. İşte detaylar...

30.03.2023 12:33 - Son Güncelleme: 30.03.2023 12:33
Buse Varol kaldı bir deri bir kemik Şu pantolonu görüyor musunuz? Eşi Alişan’ın ailesiyle sorun yaşadığı iddia edilen Buse paylaştı

Mutlu evliliklerini Burak ve Eliz adındaki iki çocukla taçlandıran Alişan, Buse Varol çifti magazin dünyasının gözde ikilisi olarak biliniyor.

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Buse Varol kaldı bir deri bir kemik Şu pantolonu görüyor musunuz? Eşi Alişan’ın ailesiyle sorun yaşadığı iddia edilen Buse paylaştı

Geçmişte ilişkilerinde kısa süreli çatırdamalar yaşayan çift engelleri aşarak ilişkilerini devam ettirme kararı almışlardı.

Buse Varol kaldı bir deri bir kemik Şu pantolonu görüyor musunuz? Eşi Alişan’ın ailesiyle sorun yaşadığı iddia edilen Buse paylaştı

Sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık takip edilen çift özel hayatlarıyla ilgi gören çiftler arasında yer alıyor.

Buse Varol kaldı bir deri bir kemik Şu pantolonu görüyor musunuz? Eşi Alişan’ın ailesiyle sorun yaşadığı iddia edilen Buse paylaştı

Ünlü çift son dönemde aile sorunlarıyla gündeme gelmişti.

Buse Varol kaldı bir deri bir kemik Şu pantolonu görüyor musunuz? Eşi Alişan’ın ailesiyle sorun yaşadığı iddia edilen Buse paylaştı

Söylemezsem Olmaz'da yer alan iddiaya göre; "Buse samimi görünmüyor, fırsat bulunca gidecekmiş gibi duruyor" yorumuna kayınvalideden beğeni gelmişti. Yapılan yorumu beğenen Suzan Tektaş yine gündem olmuştu.

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