Buse Varol kaldı bir deri bir kemik "Şu pantolonu görüyor musunuz?" Eşi Alişan'ın ailesiyle sorun yaşadığı iddia edilen Buse paylaştı
Ünlü türkücü Alişan ile 2018 senesinde nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve bilhassa Instagram hesabında yayınladığı aile pozlarıyla adından söz ettiren Varol bir dönem sürekli "Kilo aldın" yorumlarıyla karşılaşınca kolları sıvamışti. Geçtiğimiz günlerde kardeşinin nişanında bir deri bir kemik halleri gözden kaçmayan Buse Varol son paylaşımıyla bir kez daha sırrını açıkladı. İşte detaylar...
30.03.2023 12:33 - Son Güncelleme: 30.03.2023 12:33