Buse Varol 'Hastaneye' dedi o fotoğrafla korkuttu 'Canım Buse'm ne oldu' Alişan'ın biricik eşini herkes ziyarete gitti! Yurt dışından sonra...
Selçuk Tektaş'ın ölümünden sonra kötü günler geçiren ünlü türkücü Alişan ve eşi Buse Varol son dönemlerin en çok konuşulan isimleri. Selçuk Tektaş'ın eşi ile gerilim yaşayan Buse Varol'dan gelen yeni paylaşım sevenlerini korkuttu. Geçtiğimiz hafta sonu uçakta paylaşım yapan Varol şimdi de hastaneye giderken çekindiği bir fotoğrafını İnstagram'dan yayımladı. Güzel oyuncunun paylaşımına sevenlerinden yorum yağdı. 2 çocuk annesine 'Canım Buse'm ne oldu, hastanedesin merak ettik seni' şeklinde sorular soruldu. İşte detaylar...
10.06.2022 13:11 - Son Güncelleme: 10.06.2022 13:11
Buse Varol geçtiğimiz günlerde dizi setinden paylaşım yapmış ve yeni bir rolle seyirci karşısına çıkacağını duyurmuştu. Güzel oyuncunun projesi merak edilirken gelen son paylaşım şaşkına uğrattı. Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgınında bacanağı Selçuk Tektaş'ı kaybeden Varol, daha sonra eltisi Merve Tektaş ile sorunlar yaşamaya başlamıştı. İkili arasında, Varol'un Alişan'a "Biraz da ailenle ilgilen" sözü nedeniyle gerginlik yaşanmış ve Merve Tektaş, Buse Varol'u sosyal medyadan takip etmeyi bırakmıştı. Zor günler geçiren Alişan ve ailesi bu kez de hastanede. Peki neden?
Daha sonra ise İnstagram uygulamasının hikaye kısmından 'Hastaneye' açıklamalı bir paylaşımda bulunan Buse Varol'un neyi olduğu merak edildi.