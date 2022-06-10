Buse Varol ’Hastaneye’ dedi o fotoğrafla korkuttu ’Canım Buse’m ne oldu’ Alişan’ın biricik eşini herkes ziyarete gitti! Yurt dışından sonra...

Buse Varol geçtiğimiz günlerde dizi setinden paylaşım yapmış ve yeni bir rolle seyirci karşısına çıkacağını duyurmuştu. Güzel oyuncunun projesi merak edilirken gelen son paylaşım şaşkına uğrattı. Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgınında bacanağı Selçuk Tektaş'ı kaybeden Varol, daha sonra eltisi Merve Tektaş ile sorunlar yaşamaya başlamıştı. İkili arasında, Varol'un Alişan'a "Biraz da ailenle ilgilen" sözü nedeniyle gerginlik yaşanmış ve Merve Tektaş, Buse Varol'u sosyal medyadan takip etmeyi bırakmıştı. Zor günler geçiren Alişan ve ailesi bu kez de hastanede. Peki neden?