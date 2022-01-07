Buse Varol çorap değiştirir gibi değiştirdi eskisine döndü sonra da bavulunu aldı gitti! Alişan'ı dinlemedi bir öyle bir böyle...
Ünlü türkücü Alişan ile 2018 yılında nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve özellikle Instagram hesabında yayınladığı aile pozlarıyla adından söz ettiren Varol, son olarak sarı saçlarıyla arz-ı endam etmişti. Ancak 3 Ocak'ta imaj değişikliğine giden Buse Varol'un sarışınlığı sadece 3-4 gün sürdü. Eski haline dönen Buse Varol sonra da aldı bavulu gitti.
07.01.2022 17:14
- Son Güncelleme: 07.01.2022 17:14
Alişan'ın güzeller güzeli eşi Buse Varol durmuyor. Önceki gün yeni imajıyla sosyal medyayı sallayan Buse Varol'un yeni imajıyla olan aşkı uzun sürmedi.
Buse Varol ile Alişan, 2018 yılında dünyaevine girmişti. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Alişan ve Buse Varol, 2019'da oğulları Burak'ı tam bir yıl sonra ise kızları Eliz'i kucaklarına almıştı.
Alişan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Buse Varol, sosyal medya hesabında ailesi ile yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündem olmuştu.