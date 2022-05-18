Buse Varol çocuklarından ve eşinden ayrı kalacak! Alişan biricik karısını özleyecek! Sosyal medyadan paylaştı! 3 yıl sonra setlere dönen oyuncu yolcu!

Alişan'ın biricik eşi Buse Varol sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile heyecanlandırdı. Tozlu Yollar, Sevda Kuşun Kanadında, Arka Sokaklar, Şehrin Melekleri, Kış Güneşi, Rüya gibi pek çok dizide rol alan Varol 2 çocuktan sonra dizi sektörüne uzunca bir süre ara vermişti. Yeni bir anlaşma yaptığı ortaya çıkan oyuncunun 3 sene sonra sete çıkması hangi dizide oynayacağı konusunda merak uyandırdı. Peki Buse Varol hangi dizide rol alacak? İşte özel hayatıyla gündemden düşmeyen Buse Varol'un yeni rolü...