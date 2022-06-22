Buse Varol 'Ben de isterdim ama kimseyi bulamadım' dedi gözler Alişan'ı aradı 'Aliş yok mu?' Demet Akalın kankasını yine yalnız bırakmadı

Buse Varol yaz sezonunu açtı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan 32 yaşındaki oyuncu sık sık tatil, deniz pozlarını paylaşıyor. Son olarak şapka ve gözlüğü ile kendini çeken Varol fotoğraf çektirecek kimseyi bulamayınca İnstagram'dan isyan etti. Güzel oyuncunun paylaşımına kankası Demet Akalın'dan da nazar boncuğu emojisi geldi. Hayranları ise Alişan'ın nerede olduğunu sordu.