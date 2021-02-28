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Buse Narcı son haliyle 'Hilal Altınbilek olmuşsun' dedirtti! Özcan Deniz itirafıyla şoke etmişti

Buse Narcı son haliyle 'Hilal Altınbilek olmuşsun' dedirtti! Adını bir dönem Özcan Deniz ile yaşadığı aşkla duyuran Buse Narcı estetik operasyonları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. "Özcan ile evlilik yolunda ilerliyorduk. Birden ayrılmak istedi. Kararına saygı duydum. Hala çok üzgünüm" açıklamasıyla günlerce konuşulan Buse Narcı son haliyle ağızları açık bıraktı. Narcı'yı görenler, başarılı oyuncu Hilal Altınbilek'e benzetti.

28.02.2021 14:00 - Son Güncelleme: 01.03.2021 01:32
Buse Narcı son haliyle 'Hilal Altınbilek olmuşsun' dedirtti! Özcan Deniz itirafıyla şoke etmişti

Buse Narcı son haliyle 'Hilal Altınbilek olmuşsun' dedirtti! 5 yıl boyunca gözlerden uzak aşk yaşayan Özcan Deniz ile Buse Narcı, ilişkilerini geçtiğimiz Ağustos 2016'da noktalamıştı. Ayrılığın ardından Narcı, "Özcan ile evlilik yolunda ilerliyorduk. Birden ayrılmak istedi. Kararına saygı duydum. Hala çok üzgünüm" açıklamasıyla dikkat çekmişti.

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Buse Narcı son haliyle 'Hilal Altınbilek olmuşsun' dedirtti! Özcan Deniz itirafıyla şoke etmişti

Bu kez de son haliyle gündeme gelen Buse Narcı, Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla başarılı oyuncu Hilal Altınbilek'e benzetildi.

Buse Narcı son haliyle 'Hilal Altınbilek olmuşsun' dedirtti! Özcan Deniz itirafıyla şoke etmişti

BUSE NARCI - HİLAL ALTINBİLEK

İşte Hilal Altınbilek'e benzetilen Buse Narcı'nın son hali başta olmak üzere ünlülerin şaşırtan benzerlikleri...

Buse Narcı son haliyle 'Hilal Altınbilek olmuşsun' dedirtti! Özcan Deniz itirafıyla şoke etmişti

Buse Narcı...

Buse Narcı son haliyle 'Hilal Altınbilek olmuşsun' dedirtti! Özcan Deniz itirafıyla şoke etmişti