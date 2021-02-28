Buse Narcı son haliyle 'Hilal Altınbilek olmuşsun' dedirtti! Özcan Deniz itirafıyla şoke etmişti

Buse Narcı son haliyle 'Hilal Altınbilek olmuşsun' dedirtti! Adını bir dönem Özcan Deniz ile yaşadığı aşkla duyuran Buse Narcı estetik operasyonları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. "Özcan ile evlilik yolunda ilerliyorduk. Birden ayrılmak istedi. Kararına saygı duydum. Hala çok üzgünüm" açıklamasıyla günlerce konuşulan Buse Narcı son haliyle ağızları açık bıraktı. Narcı'yı görenler, başarılı oyuncu Hilal Altınbilek'e benzetti.

28.02.2021 14:00 - Son Güncelleme: 01.03.2021 01:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





