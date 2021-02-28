Buse Narcı son haliyle 'Hilal Altınbilek olmuşsun' dedirtti! Özcan Deniz itirafıyla şoke etmişti
Buse Narcı son haliyle 'Hilal Altınbilek olmuşsun' dedirtti! Adını bir dönem Özcan Deniz ile yaşadığı aşkla duyuran Buse Narcı estetik operasyonları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. "Özcan ile evlilik yolunda ilerliyorduk. Birden ayrılmak istedi. Kararına saygı duydum. Hala çok üzgünüm" açıklamasıyla günlerce konuşulan Buse Narcı son haliyle ağızları açık bıraktı. Narcı'yı görenler, başarılı oyuncu Hilal Altınbilek'e benzetti.
Buse Narcı son haliyle 'Hilal Altınbilek olmuşsun' dedirtti! 5 yıl boyunca gözlerden uzak aşk yaşayan Özcan Deniz ile Buse Narcı, ilişkilerini geçtiğimiz Ağustos 2016'da noktalamıştı. Ayrılığın ardından Narcı, "Özcan ile evlilik yolunda ilerliyorduk. Birden ayrılmak istedi. Kararına saygı duydum. Hala çok üzgünüm" açıklamasıyla dikkat çekmişti.