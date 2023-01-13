Burhan Çaçan'ın cenaze töreni belli oldu! Alişan'ın Türk Halk Müziği sanatçısına vedası yürek sızlattı: "Sene 1989, 13 yaşındayım..."
Burhan Çaçan'ın cenaze töreni belli oldu! Alişan'ın Türk Halk Müziği sanatçısına vedası yürek sızlattı. Geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan'ın ölüm haberi sanat dünyasını derinden üzdü. Ünlü isme veda edenler arasında yer alan Alişan, yazdığı satırlarla yürek sızlattı. Acı haberin ardından Burhan Çaçan'ın cenaze töreninin detayları da belli oldu.
13.01.2023 10:22 - Son Güncelleme: 13.01.2023 10:46
BURHAN ÇAÇAN'A ACI VEDA...
Burhan Çaçan'ın cenaze töreni belli oldu! Alişan'ın Türk Halk Müziği sanatçısına vedası yürek sızlattı...
Ünlü sanatçı Burhan Çaçan'dan acı haber geldi. Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
45 yıl önce amatör sesler yarışmasını kazanan sanatçı, ilk albümünü 1981 yılında çıkarmıştı. Usta sanatçı Burhan Çaçan, Bakırköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Sabah yürüyüş yapmak için dışarı çıkan Çaçan, eve döndükten sonra kalp krizi geçirdi. Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süre önce hastanede tedavi görmüş ve kalbine stent takılmıştı.