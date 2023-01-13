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Haberler Magazin Burhan Çaçan'ı cenazesinde sanatçı dostları yalnız bırakmadı! İbrahim Tatlıses ise kahroldu: "Mekanın cennet olsun Burhan'ım"

Burhan Çaçan'ı cenazesinde sanatçı dostları yalnız bırakmadı! İbrahim Tatlıses ise kahroldu: "Mekanın cennet olsun Burhan'ım"

Burhan Çaçan'ı cenazesinde sanatçı dostları yalnız bırakmadı! Geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan'ın ölüm haberi sanat dünyasını derinden üzdü. "Çakmak Çakmağa Geldik", "Ayaz Geceler" ve "Neden Geldim İstanbul'a" adlı eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda unutulmaz albüme imza atan Türk Halk Müziği sanatçısı ve oyuncu Burhan Çaçan son yolculuğuna uğrurlanırken sanatçı dostları yalnız bırakmadı. İbrahim Tatlıses ise vefat haberini bu sabah öğrendiğini açıklayan bir yazı paylaştı ve "Mekanın cennet olsun Burhan'ım" dedi.

13.01.2023 10:22 - Son Güncelleme: 13.01.2023 15:53
Burhan Çaçan’ı cenazesinde sanatçı dostları yalnız bırakmadı! İbrahim Tatlıses ise kahroldu: Mekanın cennet olsun Burhan’ım

"MEKANIN CENNET OLSUN BURHAN'IM"

Burhan Çaçan'ı cenazesinde sanatçı dostları yalnız bırakmadı! İbrahim Tatlıses ise kahroldu.

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Burhan Çaçan’ın cenaze töreni belli oldu! Alişan’ın Türk Halk Müziği sanatçısına vedası yürek sızlattı: Sene 1989, 13 yaşındayım...

Ünlü sanatçı Burhan Çaçan'dan acı haber geldi. Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Burhan Çaçan’ın cenaze töreni belli oldu! Alişan’ın Türk Halk Müziği sanatçısına vedası yürek sızlattı: Sene 1989, 13 yaşındayım...

45 yıl önce amatör sesler yarışmasını kazanan sanatçı, ilk albümünü 1981 yılında çıkarmıştı. Usta sanatçı Burhan Çaçan, Bakırköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Burhan Çaçan’ın cenaze töreni belli oldu! Alişan’ın Türk Halk Müziği sanatçısına vedası yürek sızlattı: Sene 1989, 13 yaşındayım...

Sabah yürüyüş yapmak için dışarı çıkan Çaçan, eve döndükten sonra kalp krizi geçirdi. Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süre önce hastanede tedavi görmüş ve kalbine stent takılmıştı.

Burhan Çaçan’ın cenaze töreni belli oldu! Alişan’ın Türk Halk Müziği sanatçısına vedası yürek sızlattı: Sene 1989, 13 yaşındayım...

Burhan Çaçan'ın vefat haberini alan sevenleri ve hayranları sanatçının evine akın etti.

Burhan Çaçan'ın cenazesi evinden alındı! Helallik verildi! O anlar kamerada

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