Burger Ceren oldu anne Ceren! En Son Babalar Duyar’ın Ceren'i Jale Azaklı'nın son hali inanılır gibi değil! Yıllardan sonra...
En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Özkan anne oldu! En Son Babalar Duyar dizisinin çocuk oyuncusu Jale Özkan, yıllar sonra ortaya çıktı. 2015 yılında Ömür Özkan ile nikah masasına oturan Jale Özkan, kızı İpek'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Minik kızıyla verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınlayan Özkan'ın yıllar içindeki değişimi ise olay oldu. Görenlerin tanımakta zorlandığı Jale Özkan için 'Yıllar yaramış' yorumu yapıldı. İşte güzelliği ile kendine hayran bırakan Jale Özkan'ın son hali...
01.08.2022 12:30 - Son Güncelleme: 01.08.2022 12:30
Jale Azaklı, 2000'li yılların başlarında ekranlara gelmeye başlayan En Son Babalar Duyar dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Azaklı, 2015 yılında Ömür Özkan ile nikah masasına oturdu. Ömür Özkan ile mutlu bir evlilik sürdüren Jale Özkan sonrasında kızı İpek'i kucağına aldı.
Bir süredir kızıyla vakit geçiren Jale Özkan ailesiyle pozlarını sık sık sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmedi.
Görenlerin tanımakta zorlandığı Jale Özkan için 'Yıllar yaramış' yorumu yapıldı. İşte başta Jale Özkan olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...