Burcu Özberk külotlu çoraplı pozuyla ortalığı yaktı geçti! Yalı Çapkını'nın star oyuncusu güzelliğine dayanamadı...
Queen Sugar dizisinden uyarlanan yeni dizi Kraliçe ile ekranlara dönecek olan Burcu Özberk cesur pozlarıyla büyük ilgi çekti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşıma Yalı Çapkını'nın yıldız oyuncusundan da yorum gecikmedi! İşte Burcu Özberk'in ateşli paylaşımı...
30.01.2023 23:50 - Son Güncelleme: 30.01.2023 23:51
Türk televizyonlarının parlayan yıldızlarından Burcu Özberk, cesur sosyal medya paylaşımlarıyla büyük ilgi çekiyor.
Burcu Özberk dünya çapında çok izlenen Queen Sugar dizisinden uyarlanan yeni dizisi Kraliçe yakında izleyici karşısına çıkacak.