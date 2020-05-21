RAMAZAN İMSAKİYE
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Burcu Kıratlı'nın eski eşi Sinan Akçıl'a yaptırdığı doğum günü pastası olay oldu! 'Bu galiba Burcu'nun hayalindeki Sinan'

Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl ile ani bir kararla evlenmiş ancak ikili, evlilik sonrasında yaşanan krizleri aşamamış ve ilişkisini sonlandırmıştı. Boşanmadan kısa bir süre sonra yeniden birlikte olmaya başlayan Burcu - Sinan çiftinin koronavirüs salgınının ardından yeniden evleneceği kulislerde dolaşırken, Sinan Akçıl'ın yeni yaş kutlaması görüntüleri geldi. Sinan Akçıl'ın doğum günü kutlamasında yakın dostları Selin İmer ve Mustafa Ceceli'nin de ünlü çifti yalnız bırakmadı. Burcu Kıratlı, Instagram'da Sinan Akçıl'ın doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı. Sinan Akçıl'ın doğum günü pastası sosyal medyada olay oldu.

21.05.2020 09:27 - Son Güncelleme: 21.05.2020 09:38
Burcu Kıratlı'nın eski eşi Sinan Akçıl'a yaptırdığı doğum günü pastası olay oldu! 'Bu galiba Burcu'nun hayalindeki Sinan?

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, Aralık 2018'de, sürpriz bir şekilde Amsterdam'da evlenmiş, aradan geçen kısa zaman zarfında da çift tartışma sonrası önce evlerini ayırmış sonra da evliliklerini bitirme kararı almıştı.

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Burcu Kıratlı'nın eski eşi Sinan Akçıl'a yaptırdığı doğum günü pastası olay oldu! 'Bu galiba Burcu'nun hayalindeki Sinan?

Bir dargın bir barışık çift, boşanmaya da fazla dayanamayarak yeniden birlikte olmaya başladı. Hatta öyle ki karantina günleri bitince eski eşlerin yeniden evleneceği bile gündemde.

Burcu Kıratlı'nın eski eşi Sinan Akçıl'a yaptırdığı doğum günü pastası olay oldu! 'Bu galiba Burcu'nun hayalindeki Sinan?

Instagram ehsabından eski eşi Sinan Akçıl'ın yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutlayan Burcu Kıratlı'nın yaptırdığı doğum günü pastası sosyal medyada alay konusu oldu.

Burcu Kıratlı'nın eski eşi Sinan Akçıl'a yaptırdığı doğum günü pastası olay oldu! 'Bu galiba Burcu'nun hayalindeki Sinan?

Eski eşinin doğum gününü, Burcu Kıratlı "Söylenebilecek en güzel sözlerin gerçeğini yaşıyoruz biz. Çok şanslıyız ve bu yüzden bir şey söylemeye, yazmaya gerek yok. Ruh eşim. İyi ki doğdun. İlhamın, müziğin ve ben hep seninleyiz" notuyla kutlayan Burcu Kıratlı'nın Sinan Akçıl'a yaptırdığı doğum günü pastası dikkat çekti.

Burcu Kıratlı'nın eski eşi Sinan Akçıl'a yaptırdığı doğum günü pastası olay oldu! 'Bu galiba Burcu'nun hayalindeki Sinan?

Takipçileri büst şeklindeki pastayı Barış Arduç'a benzetti.

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