Burcu Kıratlı'nın eski eşi Sinan Akçıl'a yaptırdığı doğum günü pastası olay oldu! 'Bu galiba Burcu'nun hayalindeki Sinan'
Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl ile ani bir kararla evlenmiş ancak ikili, evlilik sonrasında yaşanan krizleri aşamamış ve ilişkisini sonlandırmıştı. Boşanmadan kısa bir süre sonra yeniden birlikte olmaya başlayan Burcu - Sinan çiftinin koronavirüs salgınının ardından yeniden evleneceği kulislerde dolaşırken, Sinan Akçıl'ın yeni yaş kutlaması görüntüleri geldi. Sinan Akçıl'ın doğum günü kutlamasında yakın dostları Selin İmer ve Mustafa Ceceli'nin de ünlü çifti yalnız bırakmadı. Burcu Kıratlı, Instagram'da Sinan Akçıl'ın doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı. Sinan Akçıl'ın doğum günü pastası sosyal medyada olay oldu.
Eski eşinin doğum gününü, Burcu Kıratlı "Söylenebilecek en güzel sözlerin gerçeğini yaşıyoruz biz. Çok şanslıyız ve bu yüzden bir şey söylemeye, yazmaya gerek yok. Ruh eşim. İyi ki doğdun. İlhamın, müziğin ve ben hep seninleyiz" notuyla kutlayan Burcu Kıratlı'nın Sinan Akçıl'a yaptırdığı doğum günü pastası dikkat çekti.