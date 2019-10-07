Burcu Kıratlı ile yeniden evlenecek olan Sinan Akçıl hakkında şok eden gerçek! Meğer daha önce iki kez...

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın ani evliliği gibi ani boşanması da magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İnat uğruna boşandıklarını belirten Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı ile ikinci kez evlenme kararı aldı. Çapkınlıklarıyla bilinen Sinan Akçıl'ın daha önce iki kez imam nikahıyla evlendiğini biliyor muydunuz? İşte detaylar...