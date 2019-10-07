Burcu Kıratlı ile yeniden evlenecek olan Sinan Akçıl hakkında şok eden gerçek! Meğer daha önce iki kez...
Burcu Kıratlı ile Ocak ayında evlenen Sinan Akçıl, geçtiğimiz Eylül ayında inat uğruna evliliğini sonlandırmıştı. Çapkınlığıyla bilinen Sinan Akçıl'ın Burcu Kıratlı ile ani bir kararla evlenmesi herkesi çok şaşırtmıştı. Hızlı bir şekilde evlenen ve aynı hızla boşanan Burcu Kıratlı - Sinan Akçıl çifti ikinci kez evlenme kararı aldı. Burcu Kıratlı'ya ikinci kez evlenme teklifi eden Sinan Akçıl'ın daha önce ayrı ayrı kişilerle iki kez evlendiğini biliyor muydunuz? İşte Sinan Akçıl'ın eski eşleri...
07.10.2019 16:33
- Son Güncelleme: 07.10.2019 17:08
Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın ani evliliği gibi ani boşanması da magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İnat uğruna boşandıklarını belirten Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı ile ikinci kez evlenme kararı aldı. Çapkınlıklarıyla bilinen Sinan Akçıl'ın daha önce iki kez imam nikahıyla evlendiğini biliyor muydunuz? İşte detaylar...
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