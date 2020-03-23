Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'dan Aşk-ı Memnu performansı! 'Yeni bölümlerini heyecanla bekliyoruz!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi, unutulmayan diziler arasında yerine koruyor. Şarkıcı Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı sevilen dizinin bir sahnesini çektiler. Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın Aşk-ı Memnu videosu, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.