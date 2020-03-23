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Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'dan Aşk-ı Memnu performansı! 'Yeni bölümlerini heyecanla bekliyoruz!

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, Aşk-ı Memnu'yu uyarladı, sosyal medya yıkıldı! 2019 yılının ilk günlerinde dünya evine giren Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın evliliği kısa sürmüş ve çift, Eylül ayında boşanmıştı. Birbirlerinden uzak kalmaya dayanamayan Akçıl ile Kıratlı, 24.09.2019 tarihini 'milat' kabul ederek birlikteliklerine bir şans daha vermişlerdi. Corona virüs salgını nedeniyle bazı ünlüler, İstanbul kalabalığından uzak yerleri tercih etti. Aşklarına kaldıkları yerden devam eden Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl da onlardan biriydi... Kıratlı ile Akçıl, Aşk-ı Memnu'dan bir sahne çekerek sosyal medyaya damga vurdular.

23.03.2020 18:08 - Son Güncelleme: 23.03.2020 18:30
Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'dan Aşk-ı Memnu performansı! 'Yeni bölümlerini heyecanla bekliyoruz!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi, unutulmayan diziler arasında yerine koruyor. Şarkıcı Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı sevilen dizinin bir sahnesini çektiler. Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın Aşk-ı Memnu videosu, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

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Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'dan Aşk-ı Memnu performansı! 'Yeni bölümlerini heyecanla bekliyoruz!

Corona virüs salgını nedeniyle bazı ünlüler, İstanbul kalabalığından uzak yerleri tercih etti. Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı onlardan biriydi...

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'dan Aşk-ı Memnu performansı! 'Yeni bölümlerini heyecanla bekliyoruz!

Aşk-ı Memnu dizisinin çekildiği dağ evinde konaklayan ikili çok konuşulan sahneyi yeniden çekti.

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'dan Aşk-ı Memnu performansı! 'Yeni bölümlerini heyecanla bekliyoruz!

Sinan Akçıl, gönderinin altına,' aa amcamın kolası içer misin? mekan: bihter&behlül dağ evi' notunu düştü.

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'dan Aşk-ı Memnu performansı! 'Yeni bölümlerini heyecanla bekliyoruz!

İkilinin eğlenceli anlarına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

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