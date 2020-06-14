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Burcu Esmersoy'dan 'göğüslerine silikon mu yaptırdın?' diyen takipçisine şok yanıt! 'Sabahtan akşama..."

Burcu Esmersoy Instagram'dan takipçisine verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düştü. Özellikle pandemi sürecinde sadece güzelliği ve yaptığı paylaşımlarla değil aynı zamanda aşk hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Burcu Esmersoy, dört aydır birlikte olduğu Vakko'nun veliahdı Allan Hakko ile yollarını ayırdı. Ayrılık haberleri sonrası herhangi bir paylaşımda bulunmayan Esmersoy, gündelik hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Sosyal medyayı interaktif bir biçimde kullanan 43 yaşındaki Esmersoy, hesabından paylaştığı bir fotoğrafa gelen 'göğüsler büyümüş, silikon mu?' şeklindeki bir soruya verdiği yanıtla şaşırttı.

14.06.2020 11:56 - Son Güncelleme: 14.06.2020 12:15
Burcu Esmersoy'dan 'göğüslerine silikon mu yaptırdın?' diyen takipçisine şok yanıt! 'Sabahtan akşama...

Burcu Esmersoy Instagram'da takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti. Son olarak Vakko'nun veliahdı Allan Hakko ile sevgili olan Burcu Esmersoy'un aşkta bir kez daha yüzü gülmedi.

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Burcu Esmersoy'dan 'göğüslerine silikon mu yaptırdın?' diyen takipçisine şok yanıt! 'Sabahtan akşama...

43 yaşındaki Esmersoy'un sevgilisi ile ayrıldığı ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından sosyal medya paylaşımlarına hiçbir şey olmamış gibi devam eden Burcu Esmersoy'un Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına bir takipçisinden, 'göğüsler büyümüş, silikon mu?' şeklinde yorum geldi.

Burcu Esmersoy'dan 'göğüslerine silikon mu yaptırdın?' diyen takipçisine şok yanıt! 'Sabahtan akşama...

Esmersoy takipçisine 'sabahtan akşama büyüdü' yanıtını verdi.

Burcu Esmersoy'dan 'göğüslerine silikon mu yaptırdın?' diyen takipçisine şok yanıt! 'Sabahtan akşama...

Bu durumun ardından Burcu Esmersoy'un eski halleri de merak konusu oldu. İşte ünlülerin değişimi...

Burcu Esmersoy'dan 'göğüslerine silikon mu yaptırdın?' diyen takipçisine şok yanıt! 'Sabahtan akşama...

Aslışah Alkoçlar

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