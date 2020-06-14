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Burcu Esmersoy'dan 'göğüslerine silikon mu yaptırdın?' diyen takipçisine şok yanıt! 'Sabahtan akşama..."

Burcu Esmersoy Instagram'dan takipçisine verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düştü. Özellikle pandemi sürecinde sadece güzelliği ve yaptığı paylaşımlarla değil aynı zamanda aşk hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Burcu Esmersoy, dört aydır birlikte olduğu Vakko'nun veliahdı Allan Hakko ile yollarını ayırdı. Ayrılık haberleri sonrası herhangi bir paylaşımda bulunmayan Esmersoy, gündelik hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Sosyal medyayı interaktif bir biçimde kullanan 43 yaşındaki Esmersoy, hesabından paylaştığı bir fotoğrafa gelen 'göğüsler büyümüş, silikon mu?' şeklindeki bir soruya verdiği yanıtla şaşırttı.

14.06.2020 11:56 - Son Güncelleme: 14.06.2020 12:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





