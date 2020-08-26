Burcu Esmersoy formda kalma sırrını açıkladı! Burcu Esmersoy 3 aydır bakın nasıl besleniyor...
Burcu Esmersoy formunun sırrını açıkladı. 43 yaşındaki Esmersoy, şüphesiz ki ekranların en dikkat çeken ismi. Güzelliği ve özel hayatı ile her daim adından söz ettiren Burcu Esmersoy, verdiği bir röportajda formunu nasıl koruduğunu anlattı. İşte magazin gündeminden takip ettiğiniz ünlülerin formda kalma sırları...
26.08.2020 14:48
- Son Güncelleme: 26.08.2020 15:02
"BU DEFA TATİLİ ANLADIM"
Yazının çok güzel geçtiğini söyleyen Esmersoy "İlginç bir şekilde çok güzel geçiyor. Yıllardır iş yoğunluğundan dolayı yapamadığım tatillerin acısını çıkartırcasına bir yaz oluyor benim için. Önceden hep plan, program yapar sonra toplamda 11-12 gün dinlenebilir, tatilden bir şey anlamaz hep hayıflanırdım. Bu kez programımı çok daha rahat organize ettim şehre dönüp işimi yapıp tekrar tatile döndüğümde sıkıntı olmuyor.
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