Burcu Esmersoy formda kalma sırrını açıkladı! Burcu Esmersoy 3 aydır bakın nasıl besleniyor...

"BU DEFA TATİLİ ANLADIM"

Yazının çok güzel geçtiğini söyleyen Esmersoy "İlginç bir şekilde çok güzel geçiyor. Yıllardır iş yoğunluğundan dolayı yapamadığım tatillerin acısını çıkartırcasına bir yaz oluyor benim için. Önceden hep plan, program yapar sonra toplamda 11-12 gün dinlenebilir, tatilden bir şey anlamaz hep hayıflanırdım. Bu kez programımı çok daha rahat organize ettim şehre dönüp işimi yapıp tekrar tatile döndüğümde sıkıntı olmuyor.