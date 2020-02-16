Burcu Esmersoy anoreksiya nevroza oldu! Burcu Esmersoy'un sağlık durumu nasıl?
Eski eşi Berk Suyabatmaz ile gündeme gelen güzel sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya nevroza hastalığına yakalandı. Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç'ın fotoğraflarını beğenmesi ve son olarak da yaptığı "düğünlerine giderim" açıklamasıyla gündemden düşmeyen Esmersoy, soluğu hastanede aldı. Daha önce İrem Derici ve Çağla Şıkel'in de yaşadığı "anoreksiya nevroza" yani, yemek yememe hastalığına yakalandığını öğrenen Burcu Esmersoy'un sağlık durumu nasıl?
16.02.2020 11:12
- Son Güncelleme: 16.02.2020 11:12
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, insanların hayli kilo vermesine sebep olan "anoreksiya nevroza" yani yemek yememe hastalığına yakalandı. Eski eşi Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç'ın fotoğraflarını beğenmesi ve son olarak da "düğünlerine giderim" açıklamasıyla gündeme gelen sunucu Burcu Esmersoy, sağlığından oldu.
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