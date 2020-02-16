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Burcu Esmersoy anoreksiya nevroza oldu! Burcu Esmersoy'un sağlık durumu nasıl?

Eski eşi Berk Suyabatmaz ile gündeme gelen güzel sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya nevroza hastalığına yakalandı. Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç'ın fotoğraflarını beğenmesi ve son olarak da yaptığı "düğünlerine giderim" açıklamasıyla gündemden düşmeyen Esmersoy, soluğu hastanede aldı. Daha önce İrem Derici ve Çağla Şıkel'in de yaşadığı "anoreksiya nevroza" yani, yemek yememe hastalığına yakalandığını öğrenen Burcu Esmersoy'un sağlık durumu nasıl?

16.02.2020 11:12 - Son Güncelleme: 16.02.2020 11:12
Burcu Esmersoy anoreksiya nevroza oldu! Burcu Esmersoy'un sağlık durumu nasıl?

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, insanların hayli kilo vermesine sebep olan "anoreksiya nevroza" yani yemek yememe hastalığına yakalandı. Eski eşi Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç'ın fotoğraflarını beğenmesi ve son olarak da "düğünlerine giderim" açıklamasıyla gündeme gelen sunucu Burcu Esmersoy, sağlığından oldu.

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Burcu Esmersoy anoreksiya nevroza oldu! Burcu Esmersoy'un sağlık durumu nasıl?

ANOREKSİYA OLAN ÜNLÜLER

Akşam'ın haberine göre; Burcu Esmersoy'un daha önce İrem Derici ve Çağla Şıkel'in de yaşadığı diğer adı "anoreksiya nevroza" olan yemek yememe hastalığına yakalandı.

Burcu Esmersoy anoreksiya nevroza oldu! Burcu Esmersoy'un sağlık durumu nasıl?

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hastalığa yakalanan Esmersoy'un yemek yiyemediği ve uyuma problemi yaşadığı öğrenildi. Ünlü sunucu bu problemlerden sonra uzman bir doktora koştu.

Burcu Esmersoy anoreksiya nevroza oldu! Burcu Esmersoy'un sağlık durumu nasıl?

İştahı kesilen ve yemek yemediği zaman mide sorunları baş gösteren sunucuya, iki tedavi şekli uygulanacak. Yasaklar getirilen oyuncu, diyetten bir süre uzak kalacak.

Burcu Esmersoy anoreksiya nevroza oldu! Burcu Esmersoy'un sağlık durumu nasıl?
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