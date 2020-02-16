Burcu Esmersoy anoreksiya nevroza oldu! Burcu Esmersoy'un sağlık durumu nasıl?

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, insanların hayli kilo vermesine sebep olan "anoreksiya nevroza" yani yemek yememe hastalığına yakalandı. Eski eşi Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç'ın fotoğraflarını beğenmesi ve son olarak da "düğünlerine giderim" açıklamasıyla gündeme gelen sunucu Burcu Esmersoy, sağlığından oldu.