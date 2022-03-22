Burcu Binici'nin bikinili pozu olay oldu kara kışı ısıttı! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya onu konuştu
Ünlü oyuncu Burcu Binici, Türkiye'yi esir alan soğuk havalardan kaçıp soluğu Tayland'da aldı... Tatil için Phuket'i tercih eden Burcu Binici, Türkiye'deki soğuk havalara inat paylaştığı bikinili pozuyla sosyal medyada tozu dumana kattı. Burcu Binici'nin pozlarına binlerce beğeni gelirken 'güzelliğe bakmaktan sahili göremedik', 'yandı buralar yapma' yorumları yapıldı. İşte Burcu Binici'nin sosyal medyayı sallayan Tayland tatilinden paylaşımları.
22.03.2022 09:18 - Son Güncelleme: 22.03.2022 09:18
Oyuncu Burcu Binici deniz sezonunu erken açtı. Plajda puantiyeli bikinisi ile verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan Burcu Binici çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Burcu Binici geçtiğimiz aylarda milli basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile görüntülenmişti.
Hali hazırda ilişkisi devam edip etmediği bilinmeyen Burcu Binici Türkiye'nin kışından kaçıp soluğu Tayland'da aldı.