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Burcu Binici'nin bikinili pozu olay oldu kara kışı ısıttı! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya onu konuştu

Ünlü oyuncu Burcu Binici, Türkiye'yi esir alan soğuk havalardan kaçıp soluğu Tayland'da aldı... Tatil için Phuket'i tercih eden Burcu Binici, Türkiye'deki soğuk havalara inat paylaştığı bikinili pozuyla sosyal medyada tozu dumana kattı. Burcu Binici'nin pozlarına binlerce beğeni gelirken 'güzelliğe bakmaktan sahili göremedik', 'yandı buralar yapma' yorumları yapıldı. İşte Burcu Binici'nin sosyal medyayı sallayan Tayland tatilinden paylaşımları.

22.03.2022 09:18 - Son Güncelleme: 22.03.2022 09:18
Burcu Binici’nin bikinili pozu olay oldu kara kışı ısıttı! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya onu konuştu

Oyuncu Burcu Binici deniz sezonunu erken açtı. Plajda puantiyeli bikinisi ile verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan Burcu Binici çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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Burcu Binici’nin bikinili pozu olay oldu kara kışı ısıttı! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya onu konuştu

Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Burcu Binici geçtiğimiz aylarda milli basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile görüntülenmişti.

Burcu Binici’nin bikinili pozu olay oldu kara kışı ısıttı! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya onu konuştu

Hali hazırda ilişkisi devam edip etmediği bilinmeyen Burcu Binici Türkiye'nin kışından kaçıp soluğu Tayland'da aldı.

Burcu Binici’nin bikinili pozu olay oldu kara kışı ısıttı! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya onu konuştu

Instagram'da aktif olan oyuncu Burcu Binici, cesur pozlarıyla dikkat çekmişti.

Burcu Binici’nin bikinili pozu olay oldu kara kışı ısıttı! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya onu konuştu

Deniz sezonunu erken açan ve yurt dışına giden Burcu Binici kusursuz fiziğini gözler önüne serdi.

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