Burçin Terzioğlu siyah mayosuyla teknede sere serpe! Sinem Kobal'ın biricik arkadaşına bakın görenler: "Ne kadar şanlı o deniz"
Burçin Terzioğlu siyah mayosuyla teknede sere serpe! Sinem Kobal'ın biricik arkadaşına bakın... 42 yaşındaki Burçin'in tekne pozları sosyal medyada yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. İlker Kaleli ile ayrıldıktan sonra spor hocası Umut Duygu ile aşk yaşamaya başlayan Burçin Terzioğlu'nun Instagram pozlarını görmeye hazır mısınız? İşte güzelliği ile gündeme bomba gibi düşen oyuncudan çok konuşulan kareler...
27.07.2022 10:42 - Son Güncelleme: 27.07.2022 10:42
"NE KADAR ŞANLI O DENİZ"
Burçin Terzioğlu siyah mayosuyla teknede sere serpe! Sinem Kobal'ın biricik arkadaşına bakın görenler, "Ne kadar şanlı o deniz" diyor.
Poyraz Karayel dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran güzel oyuncu Burçin Terzioğlu, İlker Kaleli ile uzun süre aşk yaşamıştı. Ancak ikilinin ilişkisi ayrılıkla sonuçlanmıştı.
Yakışıklı oyuncu İlker Kaleli, ünlü şarkıcı Sıla ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. 42 yaşındaki Burçin Terzioğlu ise, gönlünü 38 yaşındaki spor hocası Umut Duygu'ya kaptırmıştı.
Ardından uzun süredir birlikte olan sevgililerden Burçin Terzioğlu'nun parmağındaki yüzük dikkat çekmişti. Meğer çiftin evlilik planları yaptıkları ortaya çıkmıştı.