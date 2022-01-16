"Burası karışacak vaziyet alın" dedi Yeşilçam'ı salladı! "Dikiş Tutmaz Sabri" hayrete düşürdü! Kemal Sunal ile...
"Burası karışacak vaziyet alın" dedi Yeşilçam'ı salladı! Yeşilçam'ın 'Dikiş Tutmaz Sabri'si Hasan Ceylan şaşırtacak. Türk sinemasının usta ismi Kemal Sunal ile birlikte oynadığı Sahte Kabadayı filminde "Dikiş Tutmaz Sabri" karakterine hayat veren Hasan Ceylan yeniden gündeme geldi. Kemal Sunal ile rol aldığı filmde "Burası karışacak vaziyet alın" repliğiyle hafızalara kazınan usta oyuncu hakkındaki bilgiler duyanları şakına çevirdi. Yeşilçam'ın efsane ismi hakındaki detaylar ve ünlülerin memleketleri...
Yeşilçam'ın 'Dikiş Tutmaz Sabri'si Hasan Ceylan şaşırtacak. Türk sinemasının usta ismi Kemal Sunal ile birlikte oynadığı Sahte Kabadayı filminde "Dikiş Tutmaz Sabri" karakterine hayat veren Hasan Ceylan yeniden gündeme geldi.
Kemal Sunal ile rol aldığı filmde "Burası karışacak vaziyet alın" repliğiyle hafızalara kazınan usta oyuncu hakkındaki bilgiler duyanları şakına çevirdi.
Dikiş Tutmaz Sabri" akıllara kazınan Sahte Kabadayı filminin unutulmaz sahnesinde "Dinleyin ulan develer. İstanbul'da en büyük benim. Baba takımının da haracını kestik. Bize posta koyacak kimse kalmadı. Benim attığım dikişi kimse sökemez o kadar. Arnavut! Votkamla eriği çalıştır ulen. Varsa bu dikişi sökecek çıksın görelim…" Sabrinin adamlarından birisi: "Sabri abi Babanın oğlu kemal ve adamları geliyor…" Bunun üzerine Dikiştutmaz Sabri'den tarihi çıkış şu şekilde konuşmaya dönüşüyor: "Haa Demek dikişlenmeye geliyor. Burası karışacak vaziyet alın!" ifadeleriyle bir efsaneye dönüştü.
DİKİŞ TUTMAZ SABRİ HASAN CEYLAN KİMDİR?
1922 yılında İstanbul'da doğan Hasan Ceylan, ortaokul mezunudur.
Sinemaya 1950'de "Barbaros Hayreddin Paşa" filmiyle başladı. Çok sayıda filmde kötü adam karakterleri canlandırdı.