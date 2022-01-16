"Burası karışacak vaziyet alın" dedi Yeşilçam'ı salladı! "Dikiş Tutmaz Sabri" hayrete düşürdü! Kemal Sunal ile...

Dikiş Tutmaz Sabri" akıllara kazınan Sahte Kabadayı filminin unutulmaz sahnesinde "Dinleyin ulan develer. İstanbul'da en büyük benim. Baba takımının da haracını kestik. Bize posta koyacak kimse kalmadı. Benim attığım dikişi kimse sökemez o kadar. Arnavut! Votkamla eriği çalıştır ulen. Varsa bu dikişi sökecek çıksın görelim…" Sabrinin adamlarından birisi: "Sabri abi Babanın oğlu kemal ve adamları geliyor…" Bunun üzerine Dikiştutmaz Sabri'den tarihi çıkış şu şekilde konuşmaya dönüşüyor: "Haa Demek dikişlenmeye geliyor. Burası karışacak vaziyet alın!" ifadeleriyle bir efsaneye dönüştü.