Burak Yamantürk’ün biricik kızına bakın! Mercan’ın yüzünü ilk kez gösteren Özge Özpirinçci o müjdeyi muhabirlerden öğrendi: Şaka yapıyorsunuz!

Özpirinçci'ye çıkışta Kıvanç Tatlıtuğ ile rol aldığı dizinin kutlama yemeğine neden katılmadığı soruldu. Oyuncu, "Nasıl katılayım, 2-3 saatte bir emziriyorum. Yapımcı gerekli açıklamayı yaptı" dedi. Yapımcının oyuncuya dava açtığı öne sürülmüştü.