Burak Yamantürk’ün biricik kızına bakın! Mercan'ın yüzünü ilk kez gösteren Özge Özpirinçci o müjdeyi muhabirlerden öğrendi: Şaka yapıyorsunuz!
2014 yılında 'Tatar Ramazan' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, geçen Eylül ayında sade bir törenle nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, kısa bir süre sonra ise kızları Mercan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Çift, önceki gün bebekleriyle birlikte Yeniköy'deki bir mekanda otururken görüntülendi. İlk kez kameralara yansıyan Mercan bebek, sevimli halleriyle kendine hayran bıraktı. İşte Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün gözlerinden sakındığı biricik kızları...
18.05.2022 19:24 - Son Güncelleme: 18.05.2022 19:24
Özge Özpirinçci, 'Tatar Ramazan' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı Burak Yamantürk ile geçen Eylül ayında sade bir törenle nikah masasına oturmuştu.