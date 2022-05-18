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Haberler Magazin Burak Yamantürk’ün biricik kızına bakın! Mercan'ın yüzünü ilk kez gösteren Özge Özpirinçci o müjdeyi muhabirlerden öğrendi: Şaka yapıyorsunuz!

Burak Yamantürk’ün biricik kızına bakın! Mercan'ın yüzünü ilk kez gösteren Özge Özpirinçci o müjdeyi muhabirlerden öğrendi: Şaka yapıyorsunuz!

2014 yılında 'Tatar Ramazan' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, geçen Eylül ayında sade bir törenle nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, kısa bir süre sonra ise kızları Mercan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Çift, önceki gün bebekleriyle birlikte Yeniköy'deki bir mekanda otururken görüntülendi. İlk kez kameralara yansıyan Mercan bebek, sevimli halleriyle kendine hayran bıraktı. İşte Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün gözlerinden sakındığı biricik kızları...

18.05.2022 19:24 - Son Güncelleme: 18.05.2022 19:24
Burak Yamantürk’ün biricik kızına bakın! Mercan’ın yüzünü ilk kez gösteren Özge Özpirinçci o müjdeyi muhabirlerden öğrendi: Şaka yapıyorsunuz!

Özge Özpirinçci, 'Tatar Ramazan' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı Burak Yamantürk ile geçen Eylül ayında sade bir törenle nikah masasına oturmuştu.

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Burak Yamantürk’ün biricik kızına bakın! Mercan’ın yüzünü ilk kez gösteren Özge Özpirinçci o müjdeyi muhabirlerden öğrendi: Şaka yapıyorsunuz!

Ünlü çift, kısa bir süre sonra ise kızları Mercan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Burak Yamantürk’ün biricik kızına bakın! Mercan’ın yüzünü ilk kez gösteren Özge Özpirinçci o müjdeyi muhabirlerden öğrendi: Şaka yapıyorsunuz!

Çift, geride bıraktığımı gün bebekleriyle birlikte Yeniköy'deki bir mekanda otururken görüntülendi.

Burak Yamantürk’ün biricik kızına bakın! Mercan’ın yüzünü ilk kez gösteren Özge Özpirinçci o müjdeyi muhabirlerden öğrendi: Şaka yapıyorsunuz!

Özpirinçci'ye çıkışta Kıvanç Tatlıtuğ ile rol aldığı dizinin kutlama yemeğine neden katılmadığı soruldu. Oyuncu, "Nasıl katılayım, 2-3 saatte bir emziriyorum. Yapımcı gerekli açıklamayı yaptı" dedi. Yapımcının oyuncuya dava açtığı öne sürülmüştü.

Burak Yamantürk’ün biricik kızına bakın! Mercan’ın yüzünü ilk kez gösteren Özge Özpirinçci o müjdeyi muhabirlerden öğrendi: Şaka yapıyorsunuz!

"ŞAKA YAPIYORSUNUZ!"
Özge Özpirinçci, yakın dostu Sinem Kobal'ın doğum yaptığı haberini muhabirlerden aldı. "Şaka yapıyorsunuz! Hemen arayayım" diyen oyuncu, hızla aracına bindi.

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