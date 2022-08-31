Burak Özçivit’in kayınvalidesinin gençlik fotoğrafı yok artık dedirtti! O detay ağızları bir kaşık açık bıraktı! 4.5 aylık hamile Fahriye Evcen meğer...

"GECELERE ALIŞKINIM"

Eşinin ikinci hamileliğiyle ilgili konuşan Burak Özçivit, "Kız mı erkek mi olsun modunda değiliz, sağlıklı, vatana millete hayırlı evlat olsun yeterli. Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım." ifadelerini kullanmıştı.