Burak Özçivit'in kayınvalidesinin gençlik fotoğrafı yok artık dedirtti! O detay ağızları bir kaşık açık bıraktı! 4.5 aylık hamile Fahriye Evcen meğer...
4.5 aylık hamile Fahriye Evcen şimdilerde ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Burak Özçivit ile boşanacakları iddia edilen Evcen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddialara son noktayı koymuştu. Mutlu evlilikleri devam eden çift yazın tadını ailece çıkarmaya devam ediyor. Özellikle 36 yaşındaki güzel oyuncunun paylaşımları görenleri pest ediyor. Son olarak siyah bikinisiyle sosyal medyayı sallayan Fahriye Evcen şimdi de annesi ile gündeme geldi. Burak Özçivit'in kayınvalidesinin gençlik fotoğrafı yok artık dedirtti! O detay ağızları bir kaşık açık bıraktı! Fahriye Evcen meğer...
31.08.2022 19:56 - Son Güncelleme: 31.08.2022 19:56
Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Fahriye Evcen ve Burak Özçivit 2017 yılında dünyaevine girmişti. 2019 yılında da oğulları Karan'ı kucaklarına alan çift şimdilerde ikinci çocuklarını bekliyor. Evcen, geçtiğimiz haftalarda ikinci kez hamile olduğunu paylaştı.
"GECELERE ALIŞKINIM"
Eşinin ikinci hamileliğiyle ilgili konuşan Burak Özçivit, "Kız mı erkek mi olsun modunda değiliz, sağlıklı, vatana millete hayırlı evlat olsun yeterli. Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım." ifadelerini kullanmıştı.
Hem oyunculuğu hem güzelliğiyle dikkat çeken Fahriye Evcen'in, annesiyle arasındaki benzerliği görenleri şaşırttı.