Burak Özçivit'in kardeşi sosyal medyayı salladı! İlk kez görüldü
Diriliş Ertuğrul dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Burak Özçivit aynı zaman eşi Fahriye Evcen ile bebek bekliyor. Hayatını değiştirecek olayları kısa zaman sonra yaşayacak olan Burak Özçivit için en önemli şeylerden biri aile. Öyle ki paylaştığı fotoğraf bunu anlatan cinsten. Burak Özçivit'in kardeşi, görenleri çok şaşırttı. İşte başta Burak Özçivit olmak üzere ünlülerin kardeşleri...
06.02.2019 17:28 - Son Güncelleme: 06.02.2019 17:43
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