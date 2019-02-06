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Burak Özçivit'in kardeşi sosyal medyayı salladı! İlk kez görüldü

Diriliş Ertuğrul dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Burak Özçivit aynı zaman eşi Fahriye Evcen ile bebek bekliyor. Hayatını değiştirecek olayları kısa zaman sonra yaşayacak olan Burak Özçivit için en önemli şeylerden biri aile. Öyle ki paylaştığı fotoğraf bunu anlatan cinsten. Burak Özçivit'in kardeşi, görenleri çok şaşırttı. İşte başta Burak Özçivit olmak üzere ünlülerin kardeşleri...

06.02.2019 17:28 - Son Güncelleme: 06.02.2019 17:43
Burak Özçivit'in kardeşi sosyal medyayı salladı! İlk kez görüldü

Son dönemde yer aldığı proje ile kariyerinin en parlak dönemlerinden biri yaşayan Aras Bulut İynemli, özel hayatını gözler önünde pek yaşamayanlardan.

Burak Özçivit'in kardeşi sosyal medyayı salladı! İlk kez görüldü

Dizide vurdulu kırdılı bir kardeşlik sergileyen Aras Bulut İynemli'nin kardeşleri gerçekten bambaşka insanlar.

Burak Özçivit'in kardeşi sosyal medyayı salladı! İlk kez görüldü

Aras Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu kardeşi Orçun İynemli'yi mutlaka duymuşsunuzdur. Peki ya ablası Yeşim İynemli'yi?

Burak Özçivit'in kardeşi sosyal medyayı salladı! İlk kez görüldü

İŞTE ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN ABLASI YEŞİM İYNEMLİ

Burak Özçivit'in kardeşi sosyal medyayı salladı! İlk kez görüldü

ARAS BULUT İYNEMLİ'NİNN KARDEŞİ ORÇUN İYNEMLİ

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