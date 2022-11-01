Burak Özçivit’in kardeşi ile güzellik rekabeti kızıştı! ’Dışarda görsem...’ 5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen evinin bahçesinden paylaştı!

5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen sosyal medya hesabından yeni paylaşımlar yaptı. Karnı iyice büyüyen ünlü ismin son hali mest etti. Eşi Burak Özçivit'in hayranları Evcen ile Özçivit'in kız kardeşi arasında seçim yaptı. Güzellikleri ile kendilerine hayran bırakan iki isimden bakın kim birinci seçildi.