Burak Özçivit'in kardeşi güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı! Kuruluş Osman'ın yıldızı ve kardeşini yan yana görenler şaşırıp kalıyor

Başarılı oyuncu Burak Özçivit, kısa bir süre sonra Kuruluş Osman dizisi ile ekranlara dönecek... Henüz yayınlanmadan olay yaratan Kuruluş Osman'ın televizyon sektörüne yön verecek gibi... Dizinin başrol oyuncusu Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği Burak Özçivit hakkında her detay merak ediliyor ama dikkatleri bir başkası üzerine çekiyor. O da Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit. Zira iki kardeşin birbirine olan benzerliği, Burçun Özçivit'in güzelliği dikkat çekmeyecek gibi değil. Instagram'dan günlük hayatına dair sık sık fotoğraf paylaşan Burçun Özdemir'i görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Burak Özçivit ve kardeşi Burçun Özçivit olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

19.01.2020 14:00 - Son Güncelleme: 19.01.2020 14:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





