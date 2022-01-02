Burak Özçivit'in güzeller güzeli eşi Fahriye Evcen ailesinin yanına Almanya'ya uçtu! Peş peşe paylaştı sosyal medyayı salladı
Burak Özçivit'in güzeller güzeli eşi Fahriye Evcen ailesinin yanına Almanya'ya uçtu! Peş peşe paylaştığı karelerle Fahriye sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Yeni yılın ilk günlerini Almanya'daki ailesinin yanında geçiren güzel oyuncu gökyüzünün güzelliğini görünce fotoğraf paylaşmadan duramadı. Instagram paylaşımında konumu Schloss Benrath olarak belirten Fahriye Evcen, yorum yağmuruna tutuldu. 4 Haziran 1986 yılında Almanya, Solingen'de dünyaya geldi başarılı oyuncu. Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Necla karakteri ile ünlü olan Evcen'in keşfedilme hikayesi ise oldukça ilginç!
02.01.2022 17:21
- Son Güncelleme: 02.01.2022 17:23
Burak Özçivit'in güzeller güzeli eşi Fahriye Evcen ailesinin yanına Almanya'ya uçtu! Peş peşe kareler paylaşan Fahriye Evcen'ın Instagram fotoğrafları kısa sürede gündem oldu.
Almanya'dan gelen fotoğrafların ardından sosyal medya kullanıcıları Fahriye Evcen'in nereli olduğunu merak etti.