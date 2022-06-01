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Haberler Magazin Burak Özçivit'in Ferrari tutkusu! Laciverti sattı üstüne 3 milyon daha koydu oğlunun sevdiği arabayı kapıya çekti

Burak Özçivit'in Ferrari tutkusu! Laciverti sattı üstüne 3 milyon daha koydu oğlunun sevdiği arabayı kapıya çekti

Burak Özçivit'in Ferrari tutkusu! Laciverti sattı üstüne 3 milyon daha koydu oğlunun sevdiği arabayı kapıya çekti. Burak Özçivit, geçtiğimiz yıl 2 milyon liraya aldığı lacivert Ferrari'sini sattı. Üzerine 3 milyon lira daha ekleyerek başarılı oyuncu da tercihini kırmızı bir Ferrari'den yana kullandı. Burak Özçivit, oğlu Karan'ın doğum gününde yaptırdığı pasta ile bu tutkusunun oğlunda da olduğunu gözler önüne sermişti...

01.06.2022 17:22 - Son Güncelleme: 01.06.2022 17:36
Burak Özçivit’in Ferrari tutkusu! Laciverti sattı üstüne 3 milyon daha koydu oğlunun sevdiği arabayı kapıya çekti

Burak Özçivit'in Ferrari tutkusu! Laciverti sattı üstüne 3 milyon daha koydu oğlunun sevdiği arabayı kapıya çekti.

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Burak Özçivit’in Ferrari tutkusu! Laciverti sattı üstüne 3 milyon daha koydu oğlunun sevdiği arabayı kapıya çekti

Daha önce 2000 model bir Modena'sı olan oyuncu, aracını 2008 model 599 GTB F1 ile değiştirmiş, bunun için de 2 milyon lirayı gözden çıkarmıştı.

Burak Özçivit’in Ferrari tutkusu! Laciverti sattı üstüne 3 milyon daha koydu oğlunun sevdiği arabayı kapıya çekti

Bu kez gönlü oğlu Karan'ın da sevdiği gibi kırmızıya kayan Özçivit, yeni Ferrari'sine 5 milyon lira ödemiş.

Burak Özçivit’in Ferrari tutkusu! Laciverti sattı üstüne 3 milyon daha koydu oğlunun sevdiği arabayı kapıya çekti
Burak Özçivit’in Ferrari tutkusu! Laciverti sattı üstüne 3 milyon daha koydu oğlunun sevdiği arabayı kapıya çekti

BURAK ÖZÇİVİT'İN ARABALARI

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