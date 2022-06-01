Burak Özçivit'in Ferrari tutkusu! Laciverti sattı üstüne 3 milyon daha koydu oğlunun sevdiği arabayı kapıya çekti
Burak Özçivit'in Ferrari tutkusu! Laciverti sattı üstüne 3 milyon daha koydu oğlunun sevdiği arabayı kapıya çekti. Burak Özçivit, geçtiğimiz yıl 2 milyon liraya aldığı lacivert Ferrari'sini sattı. Üzerine 3 milyon lira daha ekleyerek başarılı oyuncu da tercihini kırmızı bir Ferrari'den yana kullandı. Burak Özçivit, oğlu Karan'ın doğum gününde yaptırdığı pasta ile bu tutkusunun oğlunda da olduğunu gözler önüne sermişti...
01.06.2022 17:22 - Son Güncelleme: 01.06.2022 17:36
Burak Özçivit'in Ferrari tutkusu! Laciverti sattı üstüne 3 milyon daha koydu oğlunun sevdiği arabayı kapıya çekti.
BURAK ÖZÇİVİT'İN ARABALARI
İşte başta Burak Özçivit'in arabaları olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin arabaları...