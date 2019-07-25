Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'den oğlu Karan için özel hazırlık! Fahriye Evcen sosyal medyadan...
2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile dünya evine giren Fahriye Evcen geçtiğimiz aylarda bir erkek bebek dünyaya getirdi. Oğlunun bakımıyla bizzat kendi ilgilenen güzel oyuncu, hiçbir şeyi şansa bırakmadı. Eşi Burak Özçivit'le oğlu Karan'ı Nisan'da kucağına alan ve 33 yaşında anne olan Fahriye Evcen, "Eğitim şart" dedi. İşte Evcen'in oğlu Karan için yaptığı özel hazırlık...
25.07.2019 07:53
- Son Güncelleme: 25.07.2019 07:53
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