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Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'den oğlu Karan için özel hazırlık! Fahriye Evcen sosyal medyadan...

2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile dünya evine giren Fahriye Evcen geçtiğimiz aylarda bir erkek bebek dünyaya getirdi. Oğlunun bakımıyla bizzat kendi ilgilenen güzel oyuncu, hiçbir şeyi şansa bırakmadı. Eşi Burak Özçivit'le oğlu Karan'ı Nisan'da kucağına alan ve 33 yaşında anne olan Fahriye Evcen, "Eğitim şart" dedi. İşte Evcen'in oğlu Karan için yaptığı özel hazırlık...

25.07.2019 07:53 - Son Güncelleme: 25.07.2019 07:53
Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'den oğlu Karan için özel hazırlık! Fahriye Evcen sosyal medyadan...

Eşi Burak Özçivit'le oğlu Karan'ı Nisan'da kucağına alan Fahriye Evcen, "Eğitim şart" dedi. Oğlunun bakımıyla bizzat kendi ilgilenen güzel oyuncu, hiçbir şeyi şansa bırakmadı.

Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'den oğlu Karan için özel hazırlık! Fahriye Evcen sosyal medyadan...

33 yaşında anne olan Evcen, anne ve bebek sağlığından organik beslenmeye, spordan kişisel gelişime kadar pek çok alanda donanımlı olmak için uzmanlardan yardım alıyor.

Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'den oğlu Karan için özel hazırlık! Fahriye Evcen sosyal medyadan...

Doğum sonrası fazlalıklarından kurtulmak için pilatese başlayan oyuncu, sadece organik yiyecekler tüketip organik ürünler kullanıyor.

Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'den oğlu Karan için özel hazırlık! Fahriye Evcen sosyal medyadan...

Oyuncu, Prof. Dr. Sinan Canan'ı da sosyal medyada takibe aldı.

Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'den oğlu Karan için özel hazırlık! Fahriye Evcen sosyal medyadan...

DOKTORLARI TAKİPTE
Evcen, Canan'ın beynin gizli sırları hakkında yazdığı makaleleri okuyup Uzman Psikolog Aslı Karasaç'ın psikolojiyle ilgili paylaştığı bilgilerle işini şansa bırakmıyor.

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