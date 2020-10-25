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Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'den masal gibi fotoğraflar! 'Bizimkisi bir aşk hikayesi...'

2017 yılında kendisi gibi başarılı bir oyuncu olan Burak Özçivit ile dünyaevine giren oyuncu Fahriye Evcen, Instagram paylaşımları ile dikkat çekti. 34 yaşındaki Evcen, oğlu Karan ile birlikte çekilen yeni karelerini sosyal medya hesabından yayınladı. Fahriye Evcen'in "Bizimkisi bir aşk hikayesi" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

25.10.2020 16:38 - Son Güncelleme: 25.10.2020 16:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





