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Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'den masal gibi fotoğraflar! 'Bizimkisi bir aşk hikayesi...'
Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'den masal gibi fotoğraflar! 'Bizimkisi bir aşk hikayesi...'
2017 yılında kendisi gibi başarılı bir oyuncu olan Burak Özçivit ile dünyaevine giren oyuncu Fahriye Evcen, Instagram paylaşımları ile dikkat çekti. 34 yaşındaki Evcen, oğlu Karan ile birlikte çekilen yeni karelerini sosyal medya hesabından yayınladı. Fahriye Evcen'in "Bizimkisi bir aşk hikayesi" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
25.10.2020 16:38
- Son Güncelleme: 25.10.2020 16:38
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, önceki gün oğulları Karan ile Akatlar'da bir mekandaydı.
Evcen çıkışta "Burak setten çıkmıştı, akşam yemeği yiyelim dedik" dedi. Oyuncu, "Karan'a bakıcı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine "Şu an hiçbir bakıcı yok" derken, Burak Özçivit de "Böyle idare ediyoruz" diye konuştu.
KARAN'IN BÜYÜMESİNİ BEKLİYORUM
Oğlunun doğumuyla setlere ara veren Fahriye Evcen, çalışmaya ne zaman başlayacağı sorusuna ise şöyle yanıt verdi:
"Çok özledim ama tabii Karan'ın biraz daha büyümesini beklemem gerekiyor. Görüştüğümüz şeyler de var, zamanla belli olacak."
"BİZİKİSİ BİR AŞK HİKAYESİ"
Oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından bu fotoğrafları " Bizimkisi bir aşk hikayesi" notuyla paylaştı.