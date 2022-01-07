Burak Özçivit’in biricik eşi Fahriye Evcen’in ikizine bakın! Kendisi gibi ünlü oyuncu olan Tuvana Türkay ile benzerlikleri sosyal medyayı salladı

Şimdilerde Alparslan Büyük Selçuklu adlı tarihi bir dizide rol alan Fahriye Evcen güzelliğinin yanı sıra oyunculuğu ile de çok konuşuluyor. 2017 yılında meslektaşı Burak Özçivit ile nikah masasına oturan güzel oyuncunun bir de Karan adında erkek çocuğu bulunuyor. Çiftin mutlulukları son sürat devam ederken Fahriye Evcen'e ikizi gibi benzeyen Tuvana Türkay sosyal medyayı salladı. İkilinin fotoğraflarını yan yana koyan hayranlarından bazıları 'Kardeşi gibiler' yorumunda bulunurken bazıları ise 'Benzetemedim' dedi.