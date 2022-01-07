Burak Özçivit'in biricik eşi Fahriye Evcen'in ikizine bakın! Kendisi gibi ünlü oyuncu olan Tuvana Türkay ile benzerlikleri sosyal medyayı salladı
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle son zamanların en çok konuşulan ismi olan Fahriye Evcen'in ikizi gibi benzeyen bir oyuncu ortaya çıktı. Kendisi gibi oyuncu olan Tuvana Türkay ile birbirlerine bir hayli benzeyen fotoğraflarını görenler şaşkına uğruyor. 35 yaşındaki Evcen 12,4 milyon takipçili İnstagram hesabından yaptığı paylaşımlarıyla güzel oyuncu Türkay'a benzerliği ile dikka çekiyor. İşte ikilinin benzerliklerini gözler önüne seren o fotoğraflar...
Şimdilerde Alparslan Büyük Selçuklu adlı tarihi bir dizide rol alan Fahriye Evcen güzelliğinin yanı sıra oyunculuğu ile de çok konuşuluyor. 2017 yılında meslektaşı Burak Özçivit ile nikah masasına oturan güzel oyuncunun bir de Karan adında erkek çocuğu bulunuyor. Çiftin mutlulukları son sürat devam ederken Fahriye Evcen'e ikizi gibi benzeyen Tuvana Türkay sosyal medyayı salladı. İkilinin fotoğraflarını yan yana koyan hayranlarından bazıları 'Kardeşi gibiler' yorumunda bulunurken bazıları ise 'Benzetemedim' dedi.
35 yaşındaki oyuncu Fahriye Evcen, milyonluk Instagram hesabını aktif olarak kullanmaya devam ediyor.
Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Evcen TRT1'in tarihi dizisi Alparslan Büyük Selçuklu ile dizi sektörüne hızlı bir giriş yaptı.
Bir süredir dizilerde rol almayan Tuvana Türkay en son, Çember adlı dizi ile Star TV 'de yayınlanan Kağıt Ev dizisinde rol aldı.