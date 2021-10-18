Burak Özçivit’in biricik eşi Fahriye Evcen dadı iddiasına son noktayı koydu! Tarzıyla göz kamaştırdı fit hali dikkat çekti

Başrolünü Barış Arduç ile paylaştığı Alp Arslan dizisiyle ekranlara dönemeye hazırlanan oyuncu, şunları söyledi: "Uzun bir süre at binme ve kılıç kullanma üzerine çalıştık. Dönem dizisi olduğu için günümüz işlerden farklı. Aksiyon sahneleri için biraz daha fazla efor sarf etmek gerekiyor ama çok keyifli"