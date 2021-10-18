Burak Özçivit’in biricik eşi Fahriye Evcen dadı iddiasına son noktayı koydu! Tarzıyla göz kamaştırdı fit hali dikkat çekti
Burak Özçivit'in biricik eşi Fahriye Evcen dadı iddiasına son noktayı koydu! Eşi Burak Özçivit'in reklam yüzü olduğu markanın lansmanında görüntülenen Fahriye Evcen samimi açıklamalarda bulundu. Başrolünü Barış Arduç ile paylaştığı Alp Arslan dizisiyle ekranlara dönemeye hazırlanan Evcen, yeni projesinden oğlu Karan için tuttuğu dadıya kadar birçok konu hakkındaki soruları içtenlikle yanıtladı. Öte yandan lansmana kahverengi pantolonu ve büstiyeriyle katılan Evcen, tarzıyla sevenlerinden tam not aldı. İşte detaylar...
18.10.2021 22:39
- Son Güncelleme: 18.10.2021 23:06
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit'in reklam yüzü olduğu markanın lansmanında objektiflere takıldı.
Basın mensuplarıyla bir araya gelen oyuncu, kendisine yöneltilen soruları içtenlikle yanıtladı. Eşi Burak Özçivit'e smokini çok yakıştırdığını dile getiren oyuncu, yeni projesi hakkında konuştu.
Başrolünü Barış Arduç ile paylaştığı Alp Arslan dizisiyle ekranlara dönemeye hazırlanan oyuncu, şunları söyledi: "Uzun bir süre at binme ve kılıç kullanma üzerine çalıştık. Dönem dizisi olduğu için günümüz işlerden farklı. Aksiyon sahneleri için biraz daha fazla efor sarf etmek gerekiyor ama çok keyifli"