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Haberler Magazin Burak Özçivit’in biricik eşi Fahriye Evcen dadı iddiasına son noktayı koydu! Tarzıyla göz kamaştırdı fit hali dikkat çekti

Burak Özçivit’in biricik eşi Fahriye Evcen dadı iddiasına son noktayı koydu! Tarzıyla göz kamaştırdı fit hali dikkat çekti

Burak Özçivit'in biricik eşi Fahriye Evcen dadı iddiasına son noktayı koydu! Eşi Burak Özçivit'in reklam yüzü olduğu markanın lansmanında görüntülenen Fahriye Evcen samimi açıklamalarda bulundu. Başrolünü Barış Arduç ile paylaştığı Alp Arslan dizisiyle ekranlara dönemeye hazırlanan Evcen, yeni projesinden oğlu Karan için tuttuğu dadıya kadar birçok konu hakkındaki soruları içtenlikle yanıtladı. Öte yandan lansmana kahverengi pantolonu ve büstiyeriyle katılan Evcen, tarzıyla sevenlerinden tam not aldı. İşte detaylar...

18.10.2021 22:39 - Son Güncelleme: 18.10.2021 23:06
Burak Özçivit’in biricik eşi Fahriye Evcen dadı iddiasına son noktayı koydu! Tarzıyla göz kamaştırdı fit hali dikkat çekti

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit'in reklam yüzü olduğu markanın lansmanında objektiflere takıldı.

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Burak Özçivit’in biricik eşi Fahriye Evcen dadı iddiasına son noktayı koydu! Tarzıyla göz kamaştırdı fit hali dikkat çekti

Basın mensuplarıyla bir araya gelen oyuncu, kendisine yöneltilen soruları içtenlikle yanıtladı. Eşi Burak Özçivit'e smokini çok yakıştırdığını dile getiren oyuncu, yeni projesi hakkında konuştu.

Burak Özçivit’in biricik eşi Fahriye Evcen dadı iddiasına son noktayı koydu! Tarzıyla göz kamaştırdı fit hali dikkat çekti

Başrolünü Barış Arduç ile paylaştığı Alp Arslan dizisiyle ekranlara dönemeye hazırlanan oyuncu, şunları söyledi: "Uzun bir süre at binme ve kılıç kullanma üzerine çalıştık. Dönem dizisi olduğu için günümüz işlerden farklı. Aksiyon sahneleri için biraz daha fazla efor sarf etmek gerekiyor ama çok keyifli"

Burak Özçivit’in biricik eşi Fahriye Evcen dadı iddiasına son noktayı koydu! Tarzıyla göz kamaştırdı fit hali dikkat çekti

Evcen, basın mensuplarının "Sürekli dadı değiştiriyor diye haberler çıkıyor. Sürekli dadı değiştiriyor musunuz?" sorusuna şöyle karşılık verdi: "Zaten dizi başlamadan önce kendim ilgileniyordum Karan'la. Dizi başlayınca dadı arayışımız oldu ama o yazılan sayıların hiçbir doğruluğu yok"

Burak Özçivit’in biricik eşi Fahriye Evcen dadı iddiasına son noktayı koydu! Tarzıyla göz kamaştırdı fit hali dikkat çekti

Ünlü oyuncu, "Dadı adaylarında neye dikkat ediyordunuz?" sorusuna ise şu cevabı verdi: "Çocuğa sevgiyle yaklaşması önemli. Zaten gerisi halloluyor. O yüzden çocuğu emanet edebilmek için içine sinen birini bekliyorsun"

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