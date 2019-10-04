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Burak Özçivit'in babasını görenler şaşkına döndü! İşte Burak Özçivit'in babası ve ünlülerin babaları...

Oyuncu yeteneği ve yakışıklı olması ile dikkatleri her zaman üzerine çeken Burak Özçivit'in babasını görenler gözlerine inanamadı. Burak Özçivit'in babası birçok kişi tarafından merak ediliyordu. babası Bülent Özçivit ile benzerliği dikkatlerden kaçmadı. İşte Burak Özçivit ve diğer ünlülerin babaları... Burak Özçivit: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okudu. Aslen Gazianteplidir. Kazım İşmen Lisesi'nden mezundur (2001). 2003 yılı Best Model of Turkey yarışmasında gelecek vadeden seçilmiştir. Yarışmadan sonra Uğurkan Erez Ajans ile çalışmaya başlamıştır. Şu anda ise mankenliği bırakmıştır.

04.10.2019 10:33 - Son Güncelleme: 04.10.2019 10:38
Burak Özçivit'in babasını görenler şaşkına döndü! İşte Burak Özçivit'in babası ve ünlülerin babaları...

Can Yaman, son dönemin en popüler oyuncuların biri. Genç yıldız her hareketiyle çok konuşuluyor.

Burak Özçivit'in babasını görenler şaşkına döndü! İşte Burak Özçivit'in babası ve ünlülerin babaları...

Özellikel rol arkadaşı Demet Özdemir ile adı aşk dedikodularına karışan ancak her seferinde inkar eden Can Yaman, değişimi ile de çok şaşırtmıştı.

Burak Özçivit'in babasını görenler şaşkına döndü! İşte Burak Özçivit'in babası ve ünlülerin babaları...

ANNESİ Mİ KARDEŞİ Mİ?

Can Yaman'ın annesi ile paylaştığı bir video çok konuşulmuştu. Sebebi ise Can Yaman'ın annesinin, Can Yaman'ın kardeşi gibi görünmesiydi. Can Yaman'ın babasının da gençlik konusunda annesinden aşağı kalır bir yanı yok.

Burak Özçivit'in babasını görenler şaşkına döndü! İşte Burak Özçivit'in babası ve ünlülerin babaları...

İŞTE CAN YAMAN'IN BABASI

Burak Özçivit'in babasını görenler şaşkına döndü! İşte Burak Özçivit'in babası ve ünlülerin babaları...
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