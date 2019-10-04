Burak Özçivit'in babasını görenler şaşkına döndü! İşte Burak Özçivit'in babası ve ünlülerin babaları...

Oyuncu yeteneği ve yakışıklı olması ile dikkatleri her zaman üzerine çeken Burak Özçivit'in babasını görenler gözlerine inanamadı. Burak Özçivit'in babası birçok kişi tarafından merak ediliyordu. babası Bülent Özçivit ile benzerliği dikkatlerden kaçmadı. İşte Burak Özçivit ve diğer ünlülerin babaları... Burak Özçivit: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okudu. Aslen Gazianteplidir. Kazım İşmen Lisesi'nden mezundur (2001). 2003 yılı Best Model of Turkey yarışmasında gelecek vadeden seçilmiştir. Yarışmadan sonra Uğurkan Erez Ajans ile çalışmaya başlamıştır. Şu anda ise mankenliği bırakmıştır.

04.10.2019 10:33 - Son Güncelleme: 04.10.2019 10:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





