Burak Özçivit'in babasını görenler inanamadı, bire bir aynısı! İşte Kuruluş'un yıldızı Burak Özçivit'in babası
Burak Özçivit ekranlara bir döndü, pir döndü. atv ekranlarında yayın hayatına başlayan Kuruluş Osman'da Osman Gazi karakterine hayat veren Burak Özçivit son dönemin ilgi odağı... Özel hayatı da yakın mercek altına alınan Burak Özçivit'in babasını görenler şaşırıp kaldı. Baba-oğul arasındaki benzerliği görünce şaşırmamak da elde değil. İşte başta Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit olmak üzere ünlülerin babaları...
19.12.2019 14:42
- Son Güncelleme: 19.12.2019 14:52
DİĞER GALERİLER