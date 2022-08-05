Burak Özçivit'in 3.5 aylık hamile eşi Fahriye Evcen'den göz kamaştıran şezlong pozu! Oğlu Karan'la koronavirüse yakalanmıştı
İkinci kez bebek bekleyen 3.5 aylık hamile Fahriye Evcen ve oğlundan kötü haber geldi! Maaile Bodrum tatilindelerdi... Çalıkuşu dizi setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak ile Fahriye, 2017 yılında dünyaevine girdi. Mutlu evliliklerini 2019 yılında dünyaya gelen evlatları Karan ile taçlandıran ikili şimdilerde ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Burak Özçivit'in 3.5 aylık hamile eşi Fahriye Evcen ve oğulları Karan'dan üzen haber gelmişti. Fahriye Evcen ve oğlu koronavirüse yakalanmıştı. Şimdilerde dinlene Fahriye Evcen'den gelen paylaşım sosyal medyayı salladı.
05.08.2022 09:21 - Son Güncelleme: 05.08.2022 09:21
Başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine gelen güzel oyuncu Fahriye Evcen, meslektaşı Burak Özçivit ile 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışıp, aşk yaşamaya başlamıştı.
İkinci bebeğine 3.5 aylık hamile olan Fahriye Evcen ve oğlu Karan Bodrum tatillerinde koronavirüse yakalandı.