Burak Özçivit'i duygulandıran atmosfer! Kuruluş Osman için ilham aldı ve...

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni büyük bir heyecanla gezdiğini belirten ünlü oyuncu Burak Özçivit de, sanal olmasına rağmen gerçekçi bir ortamda bulduğunu söyledi. Özçivit, "Dizi setindeki sahne ve karakterlerin benzerlerini burada gördük. Kuruluş Osman'da çok önemli bir kahramanı canlandırıyorum. Benim için önemli bir ziyaret oldu. Bursa'nın fetih gününü çok farklı bir atmosferde âdetâ yaşadık. Sanatsal ve mimari özellikleriyle çok önemli bir eser olmuş. Belediye Başkanımız Mustafa Dündar başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Tarihini öğrenmek isteyen herkesi bu müzeyi görmeye davet ediyorum" diye konuştu.



