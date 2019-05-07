Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan şimdiden milyon dolarlık oldu

MİNİK KARAN'A 300 BİN DOLARLIK TEKLİF!

Bunun üzerine de Dubai'deki bir sosyal medya şirketi harekete geçti. Medya şirketi, iddiaya göre çifte oğullarının sosyal medya hesabının yönetimini kendilerine devretmesi ve hesabın tüm haklarını alma karşılığında 300 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 800 bin lira) teklif etti.