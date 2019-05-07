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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan şimdiden milyon dolarlık oldu

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti 2 yıl önce dünyaevine girdi. Geçtiğimiz ay dünyaya gelen oğulları Karan adına açtıkları sosyal medya hesabına rekor teklif geldi. Ortadoğulu bir şirket, Özçivit çiftinin henüz dünyaya gelmeden Karan adına açtıkları Instagram hesabı için ikiliye 300 bin dolar önerdi.

07.05.2019 13:12 - Son Güncelleme: 07.05.2019 13:12
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan şimdiden milyon dolarlık oldu

Ünleri ülke sınırlarını aşan özellikle de Arap dünyasında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in şöhreti oğulları Karan'a geçti13 Nisan'da doğan minik oğulları Karan'a da geçti.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan şimdiden milyon dolarlık oldu

Magazin dünyasının gözde çifti, doğumdan önce oğulları adına Instagram hesabı açmıştı.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan şimdiden milyon dolarlık oldu

Minik Karan'ın sosyal medya hesabı kısa sürede yüz binlerce takipçiye ulaştı. Fahriye Evcen'in yöneteceği hesapta henüz bir paylaşım yapılmamasına rağmen Ortadoğu başta olmaz üzere dünyanın pek çok yerinden 142 bin kişi Karan'ı takip etmeye başladı.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan şimdiden milyon dolarlık oldu

MİNİK KARAN'A 300 BİN DOLARLIK TEKLİF!

Bunun üzerine de Dubai'deki bir sosyal medya şirketi harekete geçti. Medya şirketi, iddiaya göre çifte oğullarının sosyal medya hesabının yönetimini kendilerine devretmesi ve hesabın tüm haklarını alma karşılığında 300 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 800 bin lira) teklif etti.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan şimdiden milyon dolarlık oldu

Henüz teklifi değerlendirme aşamasında olan ikilinin Karan'ın sosyal medya hesabı için nasıl bir yol izleyeceği de merak konusu oldu.

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