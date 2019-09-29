Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'den düşman çatlatan poz! Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşini görenler şok oldu!
Diriliş Osman'ın başlamasına haftalar kala yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen'den çok konuşulan bir poz geldi. Yoğun iş temposunun yanında ailesine de vakit ayıran Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile birlikte geçtiğimiz ay Bodrum'a tatile gitmişti. Tatilde çekilen görüntülerin ardından aldığı doğum kiloları nedeniyle eleştirilere maruz kalan çiçeği burnunda anne Fahriye Evcen'den bu kez düşman çatlatan bir poz geldi. İşte Diriliş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'in aşk dolu paylaşımı...
Diriliş Osman'ın başarılı oyuncusu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den düşman çatlatan poz geldi. Geçtiğimiz ay doğum kiloları nedeniyle acımasız eleştirilere maruz kalan Fahriye Evcen, Instagram'dan yaptığı paylaşımda verdiği kilolarla dikkat çekti. Eşi Burak Özçivit'le çekildiği bir fotoğrafı Instagram hesabından "Aşk" notuyla paylaşan ünlü oyuncu, adeta düşman çatlattı. Kilo verdiği görülen Evcen, güzelliğiyle hayranlarını da büyüledi. Fotoğraf, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in eski halleri ise merak konusu oldu.