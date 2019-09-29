Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'den düşman çatlatan poz! Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşini görenler şok oldu!

Diriliş Osman'ın başlamasına haftalar kala yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen'den çok konuşulan bir poz geldi. Yoğun iş temposunun yanında ailesine de vakit ayıran Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile birlikte geçtiğimiz ay Bodrum'a tatile gitmişti. Tatilde çekilen görüntülerin ardından aldığı doğum kiloları nedeniyle eleştirilere maruz kalan çiçeği burnunda anne Fahriye Evcen'den bu kez düşman çatlatan bir poz geldi. İşte Diriliş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'in aşk dolu paylaşımı...

29.09.2019 17:01 - Son Güncelleme: 29.09.2019 17:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





