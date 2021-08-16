Burak Özçivit ile Fahriye Evcen Bodrum’daki villasına dayanan yangınla ilgili ilk kez konuştu! Büyük panik yaşayan çift: ’Çok korktuk’

Bebek'te objektiflere takılan Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, Bodrum-Gümüşlük'te evlerinin yakınında meydana gelen yangın ile ilgili konuştu. "Tatil ilk başta iyiydi. Sonrasında yaşanan olaylar herkesi olduğu gibi bizi de fazlasıyla üzdü. Çok korktuk. Orada da zaten çok tadımız yoktu. Proje hazırlıklarımız için dönmüştük devamında belki bir daha gidecektik ama bu olaylardan sonra insanın canı gitmek istemiyor…"