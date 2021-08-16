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Haberler Magazin Burak Özçivit ile Fahriye Evcen Bodrum'daki villasına dayanan yangınla ilgili ilk kez konuştu! Büyük panik yaşayan çift: 'Çok korktuk'

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen Bodrum'daki villasına dayanan yangınla ilgili ilk kez konuştu! Büyük panik yaşayan çift: 'Çok korktuk'

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen Bodrum'daki villasına dayanan yangınla ilgili ilk kez konuştu! Büyük panik yaşayan ünlü çift, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Baş başa dışarı çıkan ikili muhabirlerin sorularını yanıtladı. 2 yıl önce 6 milyon TL'ye aldıkları Gümüşlük'teki evlerinin yakınında meydana gelen yangın ile ilgili konuşan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, "Tatil ilk başta iyiydi. Sonrasında yaşanan olaylar herkesi olduğu gibi bizi de fazlasıyla üzdü. Çok korktuk." dedi.

16.08.2021 14:44 - Son Güncelleme: 16.08.2021 14:44
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen Bodrum’daki villasına dayanan yangınla ilgili ilk kez konuştu! Büyük panik yaşayan çift: ’Çok korktuk’

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen Bodrum'daki villasına dayanan yangınla ilgili ilk kez konuştu! Kuruluş Osman dizisinin sezon finali yapmasıyla Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ve oğulları Karan tatile çıkmıştı. Yaz aylarını Bodrum'daki evlerinde geçiren mutlu aile yangın paniğiyle karşı karşıya kalmıştı.

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Burak Özçivit ile Fahriye Evcen Bodrum’daki villasına dayanan yangınla ilgili ilk kez konuştu! Büyük panik yaşayan çift: ’Çok korktuk’

Bebek'te objektiflere takılan Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, Bodrum-Gümüşlük'te evlerinin yakınında meydana gelen yangın ile ilgili konuştu. "Tatil ilk başta iyiydi. Sonrasında yaşanan olaylar herkesi olduğu gibi bizi de fazlasıyla üzdü. Çok korktuk. Orada da zaten çok tadımız yoktu. Proje hazırlıklarımız için dönmüştük devamında belki bir daha gidecektik ama bu olaylardan sonra insanın canı gitmek istemiyor…"

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen Bodrum’daki villasına dayanan yangınla ilgili ilk kez konuştu! Büyük panik yaşayan çift: ’Çok korktuk’

Yeni sezonda ekranlara dönecek olan Evcen, 'Çok az kaldı sete çıkmaya, hazırlıklar başladı' sözleriyle heyecanını dile getirdi.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen Bodrum’daki villasına dayanan yangınla ilgili ilk kez konuştu! Büyük panik yaşayan çift: ’Çok korktuk’

NELER YAŞANDI?

Kuruluş Osman'ın sezon finali yapmasının ardından soluğu Bodrum'da alan Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve Karan Özçivit ile Gümüşlük'teki evlerinde yaklaşık iki aydır tatil yapıyordu ancak çift İstanbul'a dönüş yaptı.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen Bodrum’daki villasına dayanan yangınla ilgili ilk kez konuştu! Büyük panik yaşayan çift: ’Çok korktuk’

EVLERİNİN OLDUĞU BÖLGEYE GELDİ
Özçivit, uçaktan iner inmez Gümüşlük'teki evinin etrafındaki ormanlık alanda çıkan yangını öğrendi. Gümüşlük Dereköy'de başlayıp Koyunbaba mevkiine doğru ilerleyen yangın kontrol altına alınmaya çalışılsa da rüzgarın etkisiyle oyuncuların da evinin bulunduğu bölgeye kadar ulaştı.

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