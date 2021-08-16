Burak Özçivit ile Fahriye Evcen Bodrum'daki villasına dayanan yangınla ilgili ilk kez konuştu! Büyük panik yaşayan çift: 'Çok korktuk'
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen Bodrum'daki villasına dayanan yangınla ilgili ilk kez konuştu! Büyük panik yaşayan ünlü çift, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Baş başa dışarı çıkan ikili muhabirlerin sorularını yanıtladı. 2 yıl önce 6 milyon TL'ye aldıkları Gümüşlük'teki evlerinin yakınında meydana gelen yangın ile ilgili konuşan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, "Tatil ilk başta iyiydi. Sonrasında yaşanan olaylar herkesi olduğu gibi bizi de fazlasıyla üzdü. Çok korktuk." dedi.
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen Bodrum'daki villasına dayanan yangınla ilgili ilk kez konuştu! Kuruluş Osman dizisinin sezon finali yapmasıyla Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ve oğulları Karan tatile çıkmıştı. Yaz aylarını Bodrum'daki evlerinde geçiren mutlu aile yangın paniğiyle karşı karşıya kalmıştı.
Bebek'te objektiflere takılan Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, Bodrum-Gümüşlük'te evlerinin yakınında meydana gelen yangın ile ilgili konuştu. "Tatil ilk başta iyiydi. Sonrasında yaşanan olaylar herkesi olduğu gibi bizi de fazlasıyla üzdü. Çok korktuk. Orada da zaten çok tadımız yoktu. Proje hazırlıklarımız için dönmüştük devamında belki bir daha gidecektik ama bu olaylardan sonra insanın canı gitmek istemiyor…"
EVLERİNİN OLDUĞU BÖLGEYE GELDİ
Özçivit, uçaktan iner inmez Gümüşlük'teki evinin etrafındaki ormanlık alanda çıkan yangını öğrendi. Gümüşlük Dereköy'de başlayıp Koyunbaba mevkiine doğru ilerleyen yangın kontrol altına alınmaya çalışılsa da rüzgarın etkisiyle oyuncuların da evinin bulunduğu bölgeye kadar ulaştı.