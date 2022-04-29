Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen'in basketbol maçı sosyal medyayı salladı! Fahriye'nin yorumu beğeni rekoru kırdı: "Son kareye bitiyorum"
Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen'in basketbol maçı sosyal medyayı salladı! Fahriye'nin, "Son kareye bitiyorum" yorumu yorumu beğeni rekoru. Magazin dünyasının gözde çiftlerinden olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti basketbol oynayarak eğlendi. İkiliye oğulları Karan da eşlik etti, o anlar sosyal medyada yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
29.04.2022 14:59 - Son Güncelleme: 29.04.2022 15:02
Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen'in basketbol maçı sosyal medyayı salladı! Fahriye'nin "Son kareye bitiyorum" yorumu beğeni rekoru kırdı.
Sosyal medyayı sık kullanan ve her paylaşımıyla ilgi gören Burak Özçivit, eşiyle basketbol maçı yaptığı anları Instagram hesabından paylaştı.
İŞTE O KARE
Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'in Instagram paylaşımına yaptığı "Son kareye bitiyorum" yorumu kısa sürede beğeni rekoru kırdı.