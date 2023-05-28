Burak Özçivit, Amine Gülşe, Didem Uzel Sarı, Burcu Kara, Ata Demirer... Ünlüler işte böyle oy kullandı (28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri)
Burak Özçivit, Amine Gülşe, Serenay Sarıkaya, Demet Akalın, Didem Uzel Sarı, Burcu Kara, Başak Dizer, Ata Demirer, Eser Yenenler gibi birçok ünlü isim 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başında sabahın erken saatlerinde yerini aldı. Sandık başına giden ünlüler oy kullanırken verdiği pozlarla dikkat çekti. Kimisi çocuğuyla, kimisi eşiyle, kimisi sevgilisiyle kimisi ise tek başına oy kullanmaya gitti. İşte ünlüler böyle oy kullandı.
28.05.2023 13:17 - Son Güncelleme: 28.05.2023 13:20
Amine Gülşe, Serenay Sarıkaya, Demet Akalın, Ata Demirer, Eser Yenenler ve daha birçok ünlü isim 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında yerini aldı.