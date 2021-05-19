Burak Kut yıllar sonra itiraf etti! 'Allah'tan duştan bornozla çıkmışım' diyen 90'ların ortalığı kasıp kavuran ismi meğer...
Burak Kut yıllar sonra itiraf etti! 'Allah'tan duştan bornozla çıkmışım' diyen 90'ların ortalığı kasıp kavuran ismi, şöhretin zirvesinde olduğu dönemde başına gelen ilginç olayları anlattı. Konuk olduğu programda yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Türk Pop Müziği'nin sevilen ismi Burak Kut, gündeme bomba gibi düştü. 90'lı yılların en hit çıkışını yakalayan 47 yaşındaki Kut, 2011 yılında Estetisyen Dr. Cansen Yeni ile evlendi ve çift aynı yıl Aden Bucan adını verdikleri kızlarını kucaklarına aldı.
BURAK KUT YILLAR SONRA İTİRAF ETTİ
90'lı yılların başında çıkış yaparak müzik listelerini altüst eden Burak Kut, yıllar sonra yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. Armağan Çağlayan'ın Youtube programına konuk olan Burak Kut, şöhretin zirvesinde olduğu dönemde başına gelen ilginç olayları anlattı.
"KAÇ KERE KARAKOLA GİTTİM"
İşte Burak Kut'un açıklamaları...
"Rumelihisarı'nda bir evde oturuyordum. Evim hemen tespit ediliyordu. Artık insanları kontrol edemiyordum. Dışarı çıkabilmek için polis çağırdığım çok oldu... Dış kapı açık, izole bir yerdeyim, bilirsiniz oraları. Allah'tan duştan bornozla çıkmışım. Anne kız adresimi bulmuş. Kapıdan girmiş, salona oturmuşlar. Güler yüzlü biri olduğum için tanışıyoruz gibi konuşuyorlar. 'Naber Burak' diyorlar mesela..."
"SOPAYLA KOVALADI"
"Saymakla bitmeyecek olaylar oldu. Ataköy'de oturuyorum, bir gece kapıda bekliyorlar. 'Beklemeyin, çekimim var' diyorum, gidiyorum. Döndüğümde biri 9-10 gibi hala kapıdaydı... Eve aldım, 'hayranımızdır biraz daha konuşalım' diye. Konuştukça anladım ki evden kaçmış. Aldım arabayla evine bıraktım. Kapıyı atletli bir abimiz açtı 'sen misin Burak Kut?' diye beni sopayla kovaladı..."
"İKİ KEZ ÖLÜM TEHDİDİ ATLATTIM"
"Arabayla patinaj yapıp kaçıyorum. Psikolojik tedavi safhasına gelen birçok insan vardı. Yemek yerken masaya bir tabak daha koyuyorlarmış 'Burakcım sen de yer misin?' falan diyorlarmış kendi kendilerine."
"İki kez ölüm tehdidi atlattım. Bunu dileyen araştırsın. Bir tanesi barış konserinin sonunda yaşanılanlar durma noktasına gelmeme neden olmuştur..."