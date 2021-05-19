Burak Kut yıllar sonra itiraf etti! 'Allah'tan duştan bornozla çıkmışım' diyen 90'ların ortalığı kasıp kavuran ismi meğer...

"İKİ KEZ ÖLÜM TEHDİDİ ATLATTIM"

"Arabayla patinaj yapıp kaçıyorum. Psikolojik tedavi safhasına gelen birçok insan vardı. Yemek yerken masaya bir tabak daha koyuyorlarmış 'Burakcım sen de yer misin?' falan diyorlarmış kendi kendilerine."

"İki kez ölüm tehdidi atlattım. Bunu dileyen araştırsın. Bir tanesi barış konserinin sonunda yaşanılanlar durma noktasına gelmeme neden olmuştur..."