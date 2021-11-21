Burak Deniz'in ayrılık acısı geçti gecelerde fena yakalandı! Didem Soydan'ı unutan Burak Deniz'in panik anları...
Burak Deniz'in ayrılık acısı geçti gecelerde fena yakalandı! Didem Soydan'ı unutan Burak Deniz'in panik anları magazin gündemine bomba gibi düştü. Manken Didem Soydan ile geçtiğimiz haftalarda yollarını sürpriz bir şekilde ayıran oyuncu Burak Deniz önceki akşam bir mekan çıkışında yanında kız arkadaşıyla Etiler'de görüntülendi. Burak Deniz ve kız arkadaşı, gazetecilerden kaçmak istese de başarılı olamadılar.
21.11.2021 09:17
- Son Güncelleme: 21.11.2021 09:22
Burak Deniz'in ayrılık acısı geçti gecelerde fena yakalandı! Didem Soydan'ı unutan Burak Deniz'in panik anları kameralara işte böyle yansıdı...
Didem Soydan'dan sürpriz bir şekilde ayrılan oyuncu Burak Deniz, ayrılık acısını çabuk unuttu. Başarılı isim, önceki akşam Etiler'deki bir mekan çıkışında kız arkadaşlarıyla görüntülendi.
"GERİ KAFALI MIYIZ?"
Burak Deniz, "Didem Soydan'ın iddialı paylaşımları sizi rahatsız ettiği için mi bu ilişki bitti?" sorusuna, "Alakası bile yok. Biz geri kafalı mıyız?" yanıtını verdi.
YENİ AŞKIYLA İLK KEZ
Ayrılık nedenlerini açıklamayan Burak Deniz, yeni kız arkadaşıyla ilk kez görüntülendi.